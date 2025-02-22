我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議 以停供星鏈威脅

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

睡眠呼吸中止症「鼾聲太大」擾枕邊人 男比女高出四至五倍

記者黑中亮／台中即時報導
醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。（光田綜合醫院提供）
醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。（光田綜合醫院提供）

45歲的劉先生長期因為打鼾淺眠，經台灣光田綜合醫院睡眠中心檢查後，確定罹患中重度睡眠呼吸中止症，並在耳鼻喉頸部醫師謝慶宏建議下，決定接受手術改善睡眠品質，不僅每晚都能安穩入睡，打鼾聲不再干擾妻子，白天精神充沛下，連高血壓與高血糖的數值也回歸穩定。

劉先生表示，過去他的打鼾情形嚴重，甚至導致淺眠、頻繁夜尿，白天上班精神不濟，不得不前往光田綜合醫院就醫，在接受耳鼻喉頸部健康檢查後，他才發現自己的睡眠呼吸中止症不只是「打呼聲大」，還可能導致高血壓和高血糖等問題，這樣的情況不僅可能引發呼吸困難與意識混亂，嚴重時甚至有致命風險。

醫師謝慶宏表示，劉先生因小感冒就診時，意外發現他有先天性呼吸道狹窄的問題，深入詢問後，得知劉先生長期受睡眠品質不佳困擾；經檢查發現，罹患中重度睡眠呼吸中止症，每小時呼吸中止次數超過30次（正常值小於5次），血氧濃度最低降至80%（標準值為90%以上），顯示身體處於嚴重缺氧狀態。

醫師謝慶宏說，劉先生施行了全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，術後，劉先生的睡眠品質明顯改善，強調如今每晚都能安穩入睡，打鼾聲不再干擾妻子，白天精神充沛，連高血壓與高血糖的數值也回歸穩定，生活品質大幅提升。

謝慶宏指出，男性罹患睡眠呼吸中止症的比例約為女性的四至五倍，而肥胖或體脂較高者更容易受到影響，睡眠呼吸中止症不僅干擾睡眠，還可能引發高血壓、心律不整、心臟病和中風等嚴重併發症，呼籲枕邊人如發現打鼾聲逐漸增強，或發現睡到一半暫停呼吸的情況，建議盡早至睡眠中心評估，以免損害健康降低生活品質。

醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止...
醫師謝慶宏為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，徹底改善睡眠呼吸中止症問題。（光田綜合醫院提供）

高血壓 血糖 心臟病

上一則

被撞飛後連喇叭聲、紅綠燈都怕 她接受治療重返職場

延伸閱讀

泌尿醫籲結紮勿衝動 術後太快「開機」精蟲生命力更強

泌尿醫籲結紮勿衝動 術後太快「開機」精蟲生命力更強
浙婦生出「帶殼」雙胞胎 網友驚：現實版哪吒降臨了

浙婦生出「帶殼」雙胞胎 網友驚：現實版哪吒降臨了
竹科工程師打鼾睡不好 微創鼻手術改善呼吸中止症

竹科工程師打鼾睡不好 微創鼻手術改善呼吸中止症
這款熱療按摩器 搶救3C低頭族酸痛頸部

這款熱療按摩器 搶救3C低頭族酸痛頸部

熱門新聞

新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食。路透

堅持健康飲食 小甘迺迪戒了可樂只喝這2種飲料

2025-02-18 16:41
高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。（記者郭韋綺／翻攝）

42歲女吃完火鍋膽結石發炎 醫打開膽囊見「魚子醬」數量驚人

2025-02-18 17:48
國健署呼籲「防跌三步」，及早發現跌倒風險，有效預防守護長者安全。（記者廖靜清／攝影）

老年人最怕跌 臥床一天掉1%肌力 醫：飲食運動可改善

2025-02-18 04:39
一年四季冬天是最多人感染呼吸道疾病的季節，醫師提醒，可增加維生素A、C與D的補充；示意圖。（圖／123RF）

8類食物增強免疫力 可預防感冒、流感

2025-02-14 01:10
一項於2023年刊登在《神經學前沿Frontiers in neurology》的研究顯示，高達60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「自我可改變的風險」，以此開發大腦保健評分表（Brain Care Score, BCS），幫助民眾養成健康習慣。( 記者林澔一／攝影)

研究：50歲前「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

2025-02-18 01:17
身心科醫師周伯翰說，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物因為會影響大腦分泌神經傳導物質，也可能是危險因子。示意圖。（本報資料照）

74歲女抗憂鬱10年無解 醫揭「這類藥物」恐是隱藏關鍵

2025-02-21 05:05

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付