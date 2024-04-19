場邊人語／國王東家 勇士欠佳

計畫趕不上變化。

4月16日晚間，主場在北加州的美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）沙加緬度國王隊 ，在1萬8304名球迷捧場之餘，以118比94取勝金州勇士 隊，造成勇士隊季後之旅戛然而止。

勇士隊自從2014-15年球季至今，已經4次奪得大聯盟年度總冠軍，但是也有3次沒有晉級季後賽。

勇士隊的10年光輝歲月，是否就此告一段落了嗎？

大聯盟於當天晚上進行西部戰區附加比賽，出賽的隊伍除了來自紐奧良的鵜鶘隊之外，其他3支球隊分別來自南、北加州；洛杉磯湖人隊是以110比106擊敗鵜鶘隊。

勇士隊在2022-23球季，曾經在第一輪遭遇過國王隊，並且以7戰4勝過關，然而卻在第二輪對抗湖人隊時，以2勝4敗出局。

勇士隊當晩團隊投籃命中41.3%，三分球命中率31.3%，有42次籃板球和16次失誤。國王隊團隊投籃命中率有43.9%，三分球命中率有46.2%，還有49次籃板球和8次失誤。國王隊一度領先26分；勇士隊曾經最多領先過3分。

勇士隊36歲的組織後衛柯瑞 （Stephen Curry ），當晚在沙加緬度客場挑戰國王隊，全場在陣36分鐘28秒，7次三分球出手3次破網，命中率達到42.9%，罰球3投3中，總共獲得22分。

柯瑞的隊友，金州勇士隊的34歲得分後衛湯普森 （Klay Thompson），從2月15日起由先發任務轉換成替換角色。他於16日先發上陣31分鐘36秒，10次出手投籃都沒有得分，命中率0%，全場沒有得過分，三分球投6中0，命中率也是0%，未曾罰球得分，還有4個籃板球1次助攻。

柯瑞和湯普森在關鍵時刻差強人意的表現，球隊還能繼續坐視嗎？