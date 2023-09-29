場邊人語／三隊交易 宿將如意

現年33歲，身高6呎2吋的組織後衛里拉德（Damian Lamonte Ollie Lillard Sr.），不願意再坐視自己的努力在奧勒岡州波特 蘭拓荒者隊無奈地流逝，也不再期待佛羅里達州邁阿密熱火隊有意牽手，因此已經決定啟程東征，加盟威斯康辛州密爾瓦基公鹿隊。

里拉德生於北加州奧克蘭，是猶他州韋伯州立大學校友，2012年6月28日在新澤西州 參加選秀活動，由波特蘭拓荒者隊在第1輪第6順位圈選；2012年10月31日起正式加盟美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）。

里拉德在過去11個球季有769次先發出賽，7次當選全明星，場均在陣36.3分鐘，得到25.2分，投籃命中率43.9%三分球投籃命中率37.2%，有4.2個籃板球6.7次助攻1次抄截。

他現有的攻擊亮麗紀錄，包括單場最多得到71分，單場最多18個籃板球，單場最多16次助攻，以及生涯3次「大三元」。

里拉德在個人的職業籃球生涯至今曾經有過55次、本季15次單場得分超過40分。並在今年2月間，109次站上罰球線有105次得分，命中率96.3%，在大聯盟的歷史中，只有達拉斯小牛隊的中鋒諾維斯基（Dirk Werner Nowitzk）有過類似表現。

不過，拓荒者隊在上個球季82場賽事只有33次傳出捷報，而公鹿隊則是有58場勝利。

拓荒者隊成軍已經有54年，37次有資格現身季後賽 ，至今卻只有1次捧回總冠軍；最近連續2個例行球季每季至少吃下49場敗仗。

公鹿成軍也有56年，35次現身季後賽，至今有2次捧回總冠軍；最近連續2個例行球季每季至少擁有51場捷報。