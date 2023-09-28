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中秋吃月餅4招減少熱量 主廚分享創意新吃法

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

吃月餅是中秋節的習俗之一，不過月餅高油、高糖，食用一顆的熱量不可小覷。因此，台灣國健署提供月餅新吃法，將傳統月餅改製成台式南洋創意料理，民眾可與親友一起DIY健康月餅料理，補充膳食纖維和多元營養素，為健康加分並提醒民眾在佳節期間別忘了平衡熱量、均衡飲食。

1顆月餅＝1個便當 善用4撇步減少熱量攝取

台灣國健署表示，一顆比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，重量約185公克就有將近800大卡的熱量，相當於一個雞腿便當的熱量；而一顆約50公克的鳳梨酥，也往往超過250大卡，相近於1碗白飯的熱量。

若以一位體重60公斤的輕度工作者為例，每日所需熱量約1800大卡，如果同時吃下港式蛋黃蓮蓉月餅、鳳梨酥，攝取的熱量就高達整日所需量的60%，實在不容小覷。

台灣國健署署長吳昭軍表示，研究顯示，肥胖者相較於體重健康者，罹患心臟衰竭的相對風險是兩倍，罹患糖尿病的風險更超過五倍，因此在中秋闔家歡樂之時，民眾可善用以下四個小撇步：

1.購買月餅時，多比較營養標示，選擇熱量較低或份量較小的月餅

2.和親朋好友共享分食，還能增進彼此感情

3.記得和其他餐次的主食代換，避免攝取過多的熱量

4.搭配時令蔬果，增加膳食纖維攝取，幫助腸胃蠕動，減少身體的負擔

打破傳統月餅吃法 月餅2創新料理學起來

另外，主廚陳之穎發現搭配芽菜、瓜類等在地食材，更能突顯月餅的風味，適合設計成具南洋風情的料理，而且添加蔬果、乳品等，不但營養均衡還富含膳食纖維、植化素、鈣質等營養素。因此，國健署、主廚陳之穎分享打破傳統單獨食用月餅的2吃法：

鳳梨酥越南米春卷：

熱量676大卡，重點食材包含豆芽菜、生菜沙拉、小黃瓜、蝦子、冬粉等，用越式春捲皮包裹鳳梨酥（20克）、蔬菜（1.4份），將鳳梨酥的果香和東南亞特色料理結合，兩卷即可提供一餐所需的蔬菜量，並約可達到一日膳食纖維所需的1／5。

綠豆椪沙牛奶

熱量348 大卡，重點食材包含牛奶、蘋果等，將綠豆椪（40克）和牛奶（1份）、蘋果（0.5份）混打，乳品類富含蛋白質、鈣質、維生素B2等營養素，每杯可提供一日鈣質所需的1／4。

資料來源：健康醫療網

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