我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美智庫公布台對美信任度民調 疑美情緒加劇 46.7%不信川普援台抗中

烏若承認克里米亞歸俄等同叛國 分析揭恐陷2死結 烏官方說法洩玄機

做「這三件事」防失智 專家：再造健腦生活型態

記者廖靜清／台北即時報導
天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，多動腦、多運動，還要維持社交圈。（本報資料照片）
天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，多動腦、多運動，還要維持社交圈。（本報資料照片）

失智症不再無藥可醫，20年來首款「阿茲海默新藥」可清除腦部類澱粉沉積，幫助改善記憶、減緩病情進展。不過，新藥目前僅針對輕度認知障礙或輕度失智症患者，且價格高昂，估計藥費至少新台幣150萬元（約4.6萬美元），須經醫師評估並自費使用。失智症出現治療新曙光，專家認為，避免危險因子、延緩發病年齡的預防更重要。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，英國國際著名期刊「The Lancet」委員會於2020年發表了失智症預防措施，提出12個危險因素，包括低教育水平低、聽力障礙、高血壓、吸煙、肥胖、抑鬱、身體不活動、糖尿病、過量飲酒、創傷性腦損傷、空氣汙染、社會孤立，只要改善這些風險因素，可預防或延遲45%的腦退化。

2024年，「The Lancet」委員會又新增加了2個與失智症病例相關的風險因素：被稱為「壞膽固醇」的低密度膽固醇、晚年未治療的視力喪失。陳俊佑指出，年齡和基因是無法改變的風險因素，但透過健康飲食、定期運動、充足睡眠，做好這三件事可大幅降低罹患機率。

「忘東忘西是失智症的前兆嗎？」民眾經常有這個疑惑，陳俊佑說，現代人生活忙碌、壓力大，容易出現短暫記憶障礙，只要經由適當提醒，健忘的人幾乎能回想起。但失智症患者因大腦記憶受損，無法記得剛發生的事，同時影響到其他語言能力、空間感、計算力、判斷力等認知功能。

失智與健忘並無直接關係，但如果健忘變得頻繁且持續，導致無法完成日常活動，應盡快尋求醫療協助。陳俊佑強調，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，可訓練大腦將學習的內容轉成記憶力、組織邏輯力，這部分可透過上課強化參與動機與建立生活自信，達到健腦的目的。

陳俊佑表示，天主教失智老人基金會開設「活出健康、生活再造」大腦保健實作班，融合史丹佛大學「慢性病自我管理課程、南加州大學「生活型態再設計」與芬蘭FINGERS研究，確實能提升認知、肌力、整體健康，協助長者從日常生活中建立預防失智的正向行動。

「活出健康、生活再造」大腦保健實作班為12周的健腦課程，今年度將舉辦3梯次帶領人培訓，課程推廣至全國的失智社區服務據點或日間照顧中心。

培訓場次：

•台北場：5/17（六）、5/18（日）、5/24（六）

•宜蘭場：7/6（日）、7/13（日）、7/20（日）

•高雄場：7/19（六）、7/26（六）、8/2（六）

報名專線：02-2332-0992 分機103 吳社工

加州大學 糖尿病 高血壓

上一則

打罵方式「管教」 台衛福部：受虐兒過動、發展遲緩占2成

下一則

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

延伸閱讀

結縭45年… 74歲傑雷諾照顧78失智妻 幽默互動

結縭45年… 74歲傑雷諾照顧78失智妻 幽默互動
年輕時多存點腦本 預防失智要「三動」

年輕時多存點腦本 預防失智要「三動」
延緩失智惡化 阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡

延緩失智惡化 阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡
百歲醫師失智仍「查房」 專家：懷舊治療喚醒長輩記憶

百歲醫師失智仍「查房」 專家：懷舊治療喚醒長輩記憶

熱門新聞

羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

2025-04-21 05:31
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
樂生醫院健檢中心主任郭紋翠醫師提醒民眾，除定期健康檢查外，發現異常也務必要及時就醫追蹤或治療。（樂生醫院提供）

男肺癌篩檢赫見心臟藏「致命炸彈」 樂生醫師眼尖救命

2025-04-21 17:30
醫師王星翰（右）說明，經顱磁刺激治療是種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡。（台中醫院提供）

60歲房仲女王突倒下成植物人 經這治療喚醒她...會哭還會笑

2025-04-20 04:41

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲