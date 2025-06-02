中年發福別輕忽 「肌少型肥胖」增加心血管疾病風險

中年發福要小心「肌少型肥胖」，醫師提醒，其心血管疾病風險比單純肥胖者更高。（123RF）

明明吃很少，還是一直變胖？小心是中年發福。中年的肥胖幾乎脂肪都堆積在內臟，男性變成大肚腩、女性肚子或屁股變大，除了難瘦，更影響身體健康。台灣家醫科醫師許芷瑜表示，「中廣身材」看起來正常，實際上血糖 起伏大、胰島素阻抗偏高，屬於「肌少型肥胖」，提高罹患心血管疾病 風險。

許芷瑜說，中年後容易身材大走樣，雖然四肢粗細沒有太大變化，但脂肪容易囤積在腹部、腰部、臀部，變成肌肉量減少，漸漸形成「肌少型肥胖」，罹患心血管疾病的風險比單純肥胖者更高。「40歲後，大概每十年會減少大概8%肌肉量。」她強調，肌肉流失除了導致肌力不足，也更容易發胖，變成惡性循環。

隨著年齡增長，「肌少型肥胖」帶來的健康風險更明顯，包括胰島素阻抗、代謝異常。研究顯示，65歲以上的肌少型肥胖者罹患鬱血性心衰竭的風險，比體態正常者高出42%。許芷瑜表示，「肌少型肥胖」會導致生理機能的衰退，與死亡率有密切關係，不可輕忽。

目前國際上對於肌少型肥胖（Sarcopenic Obesity），一般認定為同時存在「肌肉量減少」與「體脂肪增加」的身體組成異常狀態，也就是肥胖合併肌少。許芷瑜指出，過多脂肪堆積於肌肉組織會產生脂質毒性，誘發慢性發炎反應與粒線體功能異常，導致肌力下降，並降低肌肉對胰島素的敏感性，進而影響血糖調控。

「肌少型肥胖早期症狀不明顯，常被臨床忽視。」許芷瑜說，中年肥胖肥胖的原因，最主要是長期攝取的熱量大於消耗，多數人以為年紀到了一定會發福，忽略行動變差、易跌倒、呼吸喘等警訊。她強調，活動量減少也可能進一步降低代謝效率，恐增加糖尿病 及心血管疾病的風險。

許芷瑜分享一篇2010年刊登於「PLOS One」期刊的美國國家健康與營養調查（NHANES III），研究資料分析，在非糖尿病的族群中，肌少型肥胖者的胰島素阻抗指數(HOMA-IR)，平均是正常體態者的1.99倍，糖化血色素（HbA1c）平均則是1.035倍。

另一篇2015年發表於「Journal of Korean Medical Science」的研究，使用韓國國家健康與營養調查資料，並透過佛萊明罕風險評估（Framingham Risk Score）分析肌少型肥胖與心血管疾病風險的關係。結果顯示，肌少型肥胖組中約有43.8%的男性與14.6%的女性，屬於未來10年心血管疾病風險較高（風險≥20%）的族群，其比例明顯高於其他分組。

如何評估自己是否有「肌少型肥胖」？許芷瑜說，若出現搬運重物吃力、上下樓梯容易喘、坐躺姿勢轉換困難、跌倒次數增加，就要提高警覺。另可使用皮尺量測小腿最寬處，若男性≤34公分、女性≤33公分，則有肌少症風險，建議進一步檢查。