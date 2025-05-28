我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

加工食品都不好？破解營養迷思

記者王郁婷╱輯譯
聽新聞
test
0:00 /0:00
冷凍蔬菜是方便又營養的加工食品；示意圖。(圖／123RF)
冷凍蔬菜是方便又營養的加工食品；示意圖。(圖／123RF)

在營養資訊充斥的時代，許多流行的飲食建議未必適合每個人的健康需求。Health.com報導，以下是常見的11個營養迷思，幫助你做出更明智的飲食決策。

碳水化合物是敵人?

許多飲食趨勢將碳水化合物視為致胖元凶，但事實上，碳水化合物是身體的重要能量來源，完全避免碳水化合物可能導致營養不足和能量低落，並增加心血管疾病和體重增加的風險。

並非所有碳水化合物的營養價值都相同。精製糖和加工零食等簡單碳水化合物通常缺乏必要的營養素，容易導致血糖快速上升；而水果、蔬菜、全穀物和乳製品等複合碳水化合物富含纖維、維生素和礦物質，能提供持久的能量，並有助於控制血糖。

晚上進食會變胖?

許多人認為晚上進食會導致體重增加，但體重增加的關鍵在於攝取的總熱量是否超過消耗的熱量，而非進食的時間。此外，晚間進食可能影響食物選擇，導致選擇高熱量、低營養價值的食物，如零食和甜點。這些習慣性的行為，才是體重增加的主要原因，而非進食時間本身。

因此，關鍵在於控制總熱量攝取，選擇營養豐富的食物，而非單純限制進食時間。如果晚上感到飢餓，建議選擇含有纖維、蛋白質和健康脂肪的高營養密度食物，如堅果、希臘優格或全穀物，這些食物不僅有助於控制飢餓感，還能促進睡眠品質，避免過度進食。

加工食品都不好?

並非所有加工食品都對健康有害，例如冷凍蔬菜這類加工食品，不僅方便，還可以是營養又省時的好選擇，有助於在忙碌時也能輕鬆吃得健康。完全避免加工食品，可能會讓你很難找到既符合生活需求又合口味的食物，與其一概而論地排斥所有加工食品，不如專注於飲食中的平衡與適量原則。

無麩質食品更健康?

除非患有乳糜瀉或對麩質不耐，否則無需刻意避免麩質。許多無麩質產品可能缺乏纖維和其他重要營養素，並不一定比含麩質的食品更健康，大多數人需要含有纖維和維生素的常規含麩質食品。

所有熱量都一樣?

許多人認為所有熱量都是一樣的，減重只需計算攝取與消耗的熱量。然而，來自不同食物的熱量對身體的影響並不相同，營養密度高的食物，如水果和蔬菜，提供更多維生素和礦物質，而加工零食則可能缺乏這些營養素。專注於熱量攝取而忽視食物品質，可能導致營養不足，影響健康。

少吃一餐有助減重?

當你跳過某一餐時，身體會進入飢餓模式，開始儲存脂肪作為能量來源，這會讓新陳代謝變慢，長期下來反而更難減重，更可能導致感到極度飢餓，而在下一餐過度進食。定時攝取均衡的餐食有助於維持能量和控制食欲。

所有脂肪都致肥胖?

認為所有脂肪都會讓人變胖，其實是一個不正確的營養迷思。脂肪分為「健康脂肪」與「不健康脂肪」。健康脂肪，如酪梨、橄欖油和堅果中的脂肪，能讓你有飽足感，並幫助身體吸收脂溶性維生素；不健康脂肪則常見於油炸食品和加工零食中，若攝取過多，可能會導致體重上升。長期來看，完全不吃脂肪或某一類脂肪並不現實，最重要的是學會做出均衡的飲食選擇。

應完全避免糖分?

雖然過多糖分攝取對健康不利，但「應該完全避免糖」其實是一個迷思，身體仍需一定的糖分作為能量來源，重點在於控制「添加糖」的攝取量，並優先選擇來自複合碳水化合物中的天然糖，例如水果、蔬菜、全穀類和乳製品。

吃蛋白質就能增肌?

蛋白質對肌肉生長至關重要，但僅靠攝取蛋白質不足以增肌，結合適當的運動訓練，才能有效增加肌肉質量。如果只是吃大量蛋白質卻沒有運動，身體無法充分利用這些蛋白質，反而可能將多餘的部分轉化為脂肪。

有機食品更健康?

有些人認為有機食品比非有機食品更健康，但這並非總是正確。有機食品雖然可能有益，但不一定總是比傳統食品更優，關鍵在於飲食多樣化，包括攝取各類水果、蔬菜、優質蛋白和全穀類食物。如果只因認為「有機比較健康」就排斥其他食物，反而可能錯過重要的營養素。

不同食物的熱量對身體的影響並不相同，不能一概而論。(圖/AI生成)
不同食物的熱量對身體的影響並不相同，不能一概而論。(圖/AI生成)
如果只是吃大量蛋白質卻沒有運動，反而可能將多餘的部分轉化為脂肪；示意圖。(圖／1...
如果只是吃大量蛋白質卻沒有運動，反而可能將多餘的部分轉化為脂肪；示意圖。(圖／123RF)

減重 血糖 心血管疾病

上一則

9旬翁睪丸破皮就醫見第3顆 醫：沒看過

延伸閱讀

營養師幫你挑 Costco多項食品有益心血管、糖尿病

營養師幫你挑 Costco多項食品有益心血管、糖尿病
新加坡超人氣零食品牌 IRVINS 美國太子行宣布為其美東獨家經銷商

新加坡超人氣零食品牌 IRVINS 美國太子行宣布為其美東獨家經銷商
正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞
養生／纖維攝取不足 不只會便祕

養生／纖維攝取不足 不只會便祕

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
經科學實證，每天快走是抗慢性發炎和穩定心律的祕方。(本報資料照片)

抗慢性發炎又穩定心律 醫傳授掌握日常3時機做1件事

2025-05-23 22:50
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬