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維他命C怎麼吃？ 醫曝一天半顆芭樂或一顆奇異果就夠

記者廖靜清／台北即時報導
水果搭配乳品或全麥麵包一起食用，營養更均衡。（記者廖靜清／攝影）
水果搭配乳品或全麥麵包一起食用，營養更均衡。（記者廖靜清／攝影）

維他命C有助於抗發炎、助排毒、改善心血管等，能提升身體的防禦能力，其來源主要為各種蔬菜水果，尤其是芭樂、奇異果。根據「2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查」發現，台灣人每日水果攝取量嚴重不足，九成未達每日2份水果的建議攝取量，而7至12歲學童僅6.4%人數達標。

台灣兒童糖尿病協會理事長羅福松表示，維生素C攝取充足對於兒童學習表現有益處，許多研究顯示，維生素C在血漿的濃度高，協助身體在各項功能中發揮核心作用。包括認知功能上升、加快反應速度、強化免疫系統、幫助骨骼生長等，若攝取不足，容易影響孩童生長發育、學習力下降、注意力不集中。

羅福松指出，早餐空腹攝取維生素C，可以讓維生素C的利用率達到最大化。不過，家長常忽略水果攝取的重要性，早餐匆匆忙忙以三明治、飯糰、麥片解決。如果能以全穀類搭配優質的蛋白質以及高纖的蔬果，多樣化飲食就不會有缺乏營養素的危機；一天半顆芭樂或一顆奇異果就有足夠的維他命C。

另外，透過早餐空腹攝取高維生素C的水果，可直接與鈣、鐵等其他營養素產生協同作用，並有效的提升血漿維生素C濃度。羅福松說，補充水果對兒童至關重要，健康應從「早餐」開始，豐富膳食纖維促進腸道蠕動、幫助血糖穩定，亦是控制體重的好幫手。

水果除了富含維生素C外，高水溶性膳食纖維可增進腸道益菌種多元性，羅福松強調，水果的營養價值促進腦腸軸的健康循環，其機制為強化腸道益菌生環境，腸道中的微生物透過分泌化學物質與大腦交流，兩者相互影響，保護大腦免於發炎。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，健康飲食習慣要從小培養，鼓勵學童每天從早餐開始吃足水果，小番茄、奇異果、橘子、木瓜、香蕉都是不錯的選擇，熱量低但營養價值高。她提醒，應避免以果汁取代水果，短時間內會讓血糖上升，水果的膳食纖維也流失，建議搭配乳品與全麥麵包一起食用，均衡飲食。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉（左）表示，健康飲食習慣要從小培養，達到每日「2...
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉（左）表示，健康飲食習慣要從小培養，達到每日「2份水果」的建議攝取量。台灣兒童糖尿病協會理事長羅福松（中）、董氏基金會終身義工陳淑麗（右） 。（記者廖靜清／攝影）

奇異果 血糖 糖尿病

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