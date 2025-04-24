我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

嘴饞想吃雞排、洋芋片 醫：身體發出「過勞」警訊

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心恐是身體營養失衡發出的警訊。（本報資料照片）
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心恐是身體營養失衡發出的警訊。（本報資料照片）

台灣一名竹科工程師，原本控糖減重效果明顯，短短一個月成功減重5公斤。但是，最近下班後都特別想吃雞排、洋芋片等高熱量鹹食，導致體重又回升。就醫檢查發現，他剛升格為新手爸爸，職場、育兒兩頭燒，壓力荷爾蒙檢測結果顯示皮質醇嚴重過量分泌，想吃高油、高糖、高鹽食物。

明明已經吃飽了，卻突然想吃重口味的雞排、洋芋片，或是甜滋滋的蛋糕、巧克力，減重專科暨家醫科醫師魏士航警告，嘴饞不是貪食，而是身體本能需求的自然反應，除了代表心理壓力大，也暗示缺乏某些營養素，更可能是體內某部位機能不佳的警訊。

魏士航以這名工程師為例，因壓力導致HPA軸（下視丘-腦垂體-腎上腺軸）活化，大量分泌皮質醇，這種生理反應會讓身體傾向攝取高熱量密度的食物，以儲備更多能量。壓力會讓人特別渴望超級加工食品，但是長期攝取這類食物不僅可能導致胰島素阻抗、影響血糖穩定，也會增加罹患憂鬱症的風險。

魏士航提醒，如果特別想吃某些食物時，應好好檢視飲食習慣、攝取的食物類別，找出到底是缺乏了那些營養素，別一味放縱食欲，避免大腦混淆飢餓感導致過度進食。他分析出其他4種可能因營養素不足導致特定飲食渴望的健康問題，包含鉻、鐵、鎂與維生素B群，會出現飲食渴望的健康問題。

1.缺鉻：鉻是調節胰島素的重要微量元素，缺乏時會導致血糖波動，讓人特別想吃甜食。建議補充糙米、燕麥、地瓜、馬鈴薯等優質碳水化合物，以及牛肉、雞肉等優質蛋白質，維持血糖穩定。

2.缺鎂：鎂具有調節血糖功效，缺乏鎂會引起對糖的渴望，特別是巧克力、甜甜圈等，可短暫升糖，讓心情感到愉悅。建議補充菠菜、燕麥、堅果種子類、全穀類以及豆類等鎂含量高的食物。

3.缺鐵：缺鐵性貧血者有愛嚼冰塊的習慣，因為可以活化交感神經，提升腦部血流量，短暫改善貧血症狀。建議適量攝取內臟食物與紅肉，食用深綠色蔬菜時搭配新鮮水果，補充維生素Ｃ幫助鐵吸收。

4.缺維生素B群：本能想吃高熱量食物，例如花生醬、炸物等；維生素B群參與神經傳導與能量代謝，缺乏時可能有明顯疲勞感。可多吃瘦肉、雞蛋黃與堅果，必要時可適量攝取保健品。

血糖 減重 雞蛋

上一則

健康蔬食免蛋白質吃不夠 北榮營養師搭配8種食材顧健康

下一則

年輕時多存點腦本 預防失智要「三動」

延伸閱讀

1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期

1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期
輝瑞新減重藥 研發喊卡

輝瑞新減重藥 研發喊卡
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」
熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

熱門新聞

羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

2025-04-21 05:31
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
樂生醫院健檢中心主任郭紋翠醫師提醒民眾，除定期健康檢查外，發現異常也務必要及時就醫追蹤或治療。（樂生醫院提供）

男肺癌篩檢赫見心臟藏「致命炸彈」 樂生醫師眼尖救命

2025-04-21 17:30

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光