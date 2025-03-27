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紅棗高纖護腸道 鮮果維生素C含量多

王郁婷／輯譯
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紅棗含有抗氧化化合物，如酚酸（phenolic acids）和黃酮類化合物（flavonols）。（圖/123RF）
紅棗含有抗氧化化合物，如酚酸（phenolic acids）和黃酮類化合物（flavonols）。（圖/123RF）

紅棗富含膳食纖維、維生素C及抗發炎植物化合物，中醫常用於改善睡眠與排毒。紅棗的栽培歷史已有超過4000年，可作為鮮果食用，或乾燥用於料理。

紅棗含有抗氧化化合物，如酚酸（phenolic acids）和黃酮類化合物（flavonols），此外，新鮮的紅棗還富含維生素C，這是一種重要的抗氧化維生素。抗氧化劑有助於保護人體免受自由基的損害，而自由基來源包括汙染及紫外線等環境因素，會破壞健康細胞，增加罹患心血管疾病和癌症的風險。但新鮮的紅棗維生素C較多，經乾燥處理的紅棗維生素C已減少。

代謝症候群通常與膽固醇、血糖及三酸甘油脂有關。一項小型研究發現，攝取紅棗粉的受試者，其高密度脂蛋白（HDL）膽固醇水平和三酸甘油脂均有所改善，但空腹血糖、低密度脂蛋白（LDL）膽固醇和血壓則未見顯著變化。

另一項研究顯示，患有第二型糖尿病的參與者，在食用紅棗後，其血糖、總膽固醇及血糖控制能力有所改善。然而，不同研究對紅棗在代謝疾病管理方面的效果仍有不同結果，因此需要進一步研究來確定其功效。

● 改善睡眠

許多人會服用草本補充劑來改善睡眠品質。一項研究測試了一種補充劑，其中包含紅棗、鎂、維生素B6及其他成分，並針對失眠患者進行試驗。然而，結果顯示，服用該補充劑的受試者與安慰劑組之間的睡眠品質並無顯著差異。

另一項研究則顯示，服用紅棗膠囊的受試者，其睡眠品質比安慰劑組有所改善。不過，這些研究的規模較小，仍需更多研究來確認紅棗對睡眠的實際影響。

● 高纖有利腸道健康

紅棗的高纖維含量對腸道健康十分重要，可幫助增加飽足感、穩定血糖與膽固醇，進而降低第二型糖尿病與心血管疾病的風險。

紅棗鮮果不常見。（本報資料照片）
紅棗鮮果不常見。（本報資料照片）

血糖 糖尿病 心血管疾病

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