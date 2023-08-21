冰箱髒臭 擺脫4大源頭 食物保存 10招小訣竅

存放新鮮食物前，譚敦慈會在冰箱夾層放置保潔看護墊，可吸水，幫助冰箱保持清潔、乾爽。（圖：譚敦慈提供）

「你先回去，把你家的冰箱整理乾淨，這是最重要的。」過去「一代俠醫」、已故台灣毒物科權威醫師林杰樑遇到病患反映「家人很容易生病」，常給予上述建議。他的老婆、林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈對此印象深刻。

食物腐壞滋長細菌 易生病

譚敦慈分析，冰箱主要髒臭來源，多來自「食物腐壞」、「肉品血水」、「青菜雜葉」與「汙漬沒有馬上清」等4大源頭，隨著髒臭因子滋長，細菌也會日漸猖獗，家庭成員自然容易生病，因此隨時清理冰箱，是維持全家健康的基本功。

為了避免冰箱中的髒臭因子干擾全家健康，譚敦慈提出10點冰箱食物保存建議：

1.先把冰箱中過期、不新鮮的食物全部清掉。常見冰箱髒臭的來源，主要來自過期、不新鮮的食物，因此必須徹底清理，才是根本解決之道，否則就算放檸檬、咖啡 渣、茶渣或木炭等除臭小物，也只是治標不治本。

2.在冰箱存放食物、食材，建議只放七成滿，冰箱一旦塞太滿，空氣不流通，食物很容易腐壞，並產生髒臭、異味。

3.存放新鮮食物前，可在冰箱夾層放置保潔小物，像乾淨的成人看護墊，便很好用，看護墊可吸水，幫助冰箱保持清潔、乾爽，當吸附髒汙，可馬上更換，避免藏汙納垢、產生臭味。

4.熟食要放上層，生食則要放下層。這樣存放食物，才不會讓生食所產生的水氣汙染熟食，並影響熟食品質。

5.肉品買回家後，先清洗乾淨、擦掉血水，之後放進保鮮盒，再放入冰箱，這樣沾血水的袋子就不用放進冰箱，減少汙染、髒臭的風險。

6.肉品也可先汆燙，分裝成所需份數、整理好，需要的時候，就拿一份出來，烹煮就會很方便。

7.如果是魚類、海鮮類要退冰，不建議放冰箱冷藏室退冰，這樣很容易讓細菌滋長，可事先切薄片，放冷凍庫，烹煮前以流水解凍，較節省時間。

8.青菜買回家後，應先去除雜葉，如果沒清掉雜葉，很容易就出現異味，或爛掉、不新鮮。

9.若是味道較重的料理、食物，要放保鮮盒、密封好，味道較不會跑出來，也比較環保，若使用保鮮膜，味道還是可能滲漏，且較不環保。

10.冰箱的清潔頻率，建議有髒汙就隨手清，汙漬才不會長期累積，導致冰箱臭味四溢。

出現異味臭味 馬上丟棄

「冰箱沒有殺菌功能，冰箱只可以延緩細菌生長的速度。」譚敦慈提醒，千萬不要以為食物放冰箱就不會壞，像雞肉、豬肉、魚肉、海鮮等食材，只要一買回家、一放到冰箱，就已步上腐壞歷程，等出現異味或臭味，代表腐壞情況嚴重，必須趕快丟棄，以免家人誤食，對健康帶來重大衝擊。