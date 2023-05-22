日喝二杯西瓜汁 糖尿病患喝到要洗腎

需控制鉀攝取的腎臟病患不宜多吃西瓜，喝西瓜汁時更要留意。（本報資料照片）

西瓜是夏天許多人愛吃的水果之一，不過清涼解渴的西瓜看似無害，但有腎臟病、糖尿病 的人可要小心！醫師分享之前有一位糖尿病患每天喝兩杯西瓜汁（右圖，本報資料照片），結果導致糖尿病腎病變，腎功能嚴重受損。

台灣營養功能醫學 專家劉博仁醫師在節目中分享病例指出，一名已有十年病史的糖尿病患者因水腫就醫，經檢查後發現男子腎絲球過濾率僅剩六、七分，腎功能嚴重受損，需洗腎了。經詢問原來患者為補充維生素C，每天喝兩杯西瓜汁，但其實西瓜汁維生素C不高倒是含糖量高，最後結果竟是導致糖尿病腎病變。

西瓜富維生素A、維生素B群、鉀、鎂、磷、β-胡蘿蔔素、茄紅素等營養素，但水分及糖分含量高。

台灣亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任曾受訪指出，腎臟病患若吃進過多西瓜，會使得體內水分超量蓄積，容易導致體內的水、電解質、酸鹼平衡失調，使水分無法排出，出現水腫，並可能進一步誘發肺水腫、心臟衰竭等嚴重併發症。且西瓜雖不算高鉀水果，但三片下肚，鉀攝取量就有300毫克以上，需控制鉀攝取的腎臟病患不宜多吃西瓜，喝西瓜汁時更要留意。

另因西瓜糖分較高，糖尿病患也要控制食用量，一次以三片（300公克）為限，每日最多可吃兩回。吃太多會讓血糖 升高，增加腎臟負擔。

腎臟病及糖尿病患，不但吃水果有許多禁忌，喝果汁更要小心，含糖量與鉀含量更難控，應該酌量食用。