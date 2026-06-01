瘦瘦針快速減重隱憂 當心早期肌少化

醫師提醒，體重下降不代表身體變健康，快速減重有可能加速肌肉流失；示意圖。（圖／123RF）

近年來，GLP-1類減重 藥物（俗稱瘦瘦針）快速席捲全球，因其能抑制食慾、延緩胃排空並改善血糖 控制，不少使用者在短時間內成功減輕體重，也讓減重市場掀起新熱潮。然而，隨著相關研究陸續公布，醫界也開始關注另一項潛在問題，當快速減重的同時，流失的不一定只有脂肪，還可能包含大量肌肉，甚至增加早期肌少化與衰弱風險。

台灣中醫師周宗翰表示，體重下降並不代表身體一定變健康，若減掉的是支撐代謝與活動能力的重要肌肉組織，長期反而可能帶來疲倦、虛弱、代謝下降與復胖等問題。尤其部分研究指出，快速減重期間肌肉量可能明顯流失，對原本肌肉儲備不足的高齡者或久坐上班族，反而是壞事。

周宗翰指出，許多人以為肌肉只是與運動能力或外型有關，但其實肌肉更像人體的「代謝工廠」。肌肉不僅參與熱量消耗，也影響血糖調節、平衡能力、骨骼穩定與身體修復能力。一旦肌肉量下降，基礎代謝率降低，即使吃得不多，也可能更容易復胖；同時肌力下降，還會增加跌倒、關節 疼痛及慢性疲勞風險。

臨床上，肌肉流失並不只發生在高齡族群。近年許多年輕患者因長期節食、飲食不均衡、壓力大、睡眠不足，加上缺乏運動，逐漸出現早期肌少化現象。患者常反映：「明明瘦了，但精神更差、爬樓梯容易喘、工作一天就覺得沒力。」這類狀況，可能並非單純疲勞，而是身體開始出現代謝與肌力下降的警訊。

從中醫角度來看，肌肉生成與維持和「脾、肝、腎」功能密切相關。中醫認為「脾主肌肉」，脾胃負責將飲食轉化成氣血與營養，供養全身肌肉與四肢活動。若長期過度節食、攝取營養不足，或減重過程中飲食失衡，容易導致脾胃虛弱，使身體無法有效吸收養分，進一步造成肌肉消耗。

另外，中醫認為「腎主骨、生髓」，與人體老化、耐力及體能維持相關；而「肝主筋」，與筋膜、柔軟度及活動能力有關。當長期處於高壓、熬夜或睡眠品質不佳狀態，容易導致氣血耗損，影響肌肉修復能力。這也是許多人明明已經減重成功，卻出現腰痠、疲倦、腿軟甚至睡眠障礙的重要原因。

4習慣 預防肌肉流失

日常應如何預防肌肉流失，周宗翰建議可從4個方向著手：

1.減重速度不宜過快：健康減重應以穩定為原則，避免短時間大量減重，降低肌肉被分解作為能量來源的風險。

2.蛋白質攝取需足夠：豆類、雞蛋、魚肉、乳製品等都是重要蛋白質來源，尤其減重族群更應注意營養均衡，而非只追求熱量控制。

3.規律進行阻力運動：深蹲、核心訓練、彈力帶運動或重量訓練，有助刺激肌肉維持與增生。

4.重視睡眠與壓力管理：良好的睡眠是身體修復的重要時間，長期熬夜、情緒壓力大，都可能增加肌肉流失與代謝失衡風險。

周宗翰提醒，真正的減重不應只是追求體重數字下降，而是應該減少脂肪、保留肌肉、精神與體能同步提升。若瘦下來後換來的是容易疲倦、體力下降與代謝變差，可能並非健康，而是提前進入衰弱狀態。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)