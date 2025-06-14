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馬斯克也愛用的瘦瘦筆 醫：長期用沒效還增胰臟炎風險

記者廖靜清
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醫師提醒，腸泌素藥物不是減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應搭配醫囑。 （本報資料照片）
醫師提醒，腸泌素藥物不是減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應搭配醫囑。 （本報資料照片）

瘦瘦針（GLP-1針劑）近年成為熱門減重輔助工具，特斯拉執行長馬斯克也狂推，他在一個月內瘦了9公斤，引起熱烈討論。瘦瘦針到底有多神奇，真的能「躺著瘦」嗎？減重醫師表示，瘦瘦針不是萬靈丹，如果沒有改善生活習慣，效果恐怕會逐漸減弱，甚至復胖。

台灣減重醫師蕭捷健指出，別以為使用瘦瘦針就能大吃大喝，若未改掉高油、高糖、高熱量的飲食習慣，恐會損害食欲調節迴路，也會使大腦對飽足訊號的敏感度下降，產生瘦體素阻抗。錯誤飲食、紊亂作息只會讓瘦瘦針愈打愈沒用。

減重專科醫師陳威龍表示，瘦瘦針因筆狀外形得名，內容物為治療第二型糖尿病的藥物，其機制是透過刺激胰島素釋放作用，幫助穩定血糖並減緩食物消化的速度。他指出，人體本來就會分泌腸泌素，能促進胰島素分泌，並抑制胃的排空，後來開發成藥物後，開啟糖尿病及減重治療。

陳威龍說，使用藥物刺激胰島素分泌，久了一定會疲乏，藥物只能當作減重的輔助工具，讓人容易有飽足感、抑制食欲，但不是打了就能盡情大吃大喝。

陳威龍強調，糖尿病患者長期控制血糖，也會有機會增加劑量，其主因是體重、飲食未控制得宜，或是身體老化問題。而減重絕對不能依賴藥物或是手術，一定要從「飲食根本」著手，包括營養師的介入，進行正確調整飲食的衛教、規畫適合個人的飲食計畫，多管齊下才能有效減重。

陳威龍說，有許多民眾一進到門診直接表明想要打瘦瘦針，「我們不會拒絕，但會讓使用者知道其使用禁忌、副作用。」他指出，有個人或家族性甲狀腺髓質癌病史，不能使用瘦瘦針；常見副作用包括惡心、腹瀉、嘔吐、便秘、頭痛、腹脹等，使用久了可能會增加胰臟炎風險。

陳威龍提醒，瘦瘦針只是先短暫控制體重，想確實減重仍要靠飲食習慣、規律運動，這才是長久之計。他分享，多吃原型食物、優質蛋白質，少吃加工食品、精緻澱粉。可先從午餐的飲食種類、比例改變，例如多夾菜肉、澱粉減量，進行一段時間一定能看到成果。

減重 糖尿病 血糖

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