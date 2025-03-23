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60歲男猛拉肚子 竟加劇僵直性脊椎炎

記者廖靜清
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腸道功能好壞與許多疾病有密切的關聯性，也與免疫系統有關，長期發炎可能加劇僵直性脊椎炎病情。（圖／123RF）
腸道功能好壞與許多疾病有密切的關聯性，也與免疫系統有關，長期發炎可能加劇僵直性脊椎炎病情。（圖／123RF）

一位近60歲的男子，因僵直性脊椎炎影響生活，雖然服用消炎藥物減少發炎症狀，但仍疼痛不止而進一步就診檢查。台灣聯欣診所院長顏佐樺表示，經詳細問診後，發現該患者自小即有便秘與消化不良，且隨著年齡增長，無論是腸道不適還是僵直性脊椎炎，狀況皆無改善，且有日益加重趨勢。

顏佐樺指出，一般人對腹脹、腹瀉、胃酸逆流、便秘或想吐等症狀抱持習以為常的態度，且因購藥方便，常依賴成藥緩解不舒服而輕忽了隱藏的疾病警訊。他強調，腸道是人體最大的免疫器官，約70%的免疫細胞集中在大腸、小腸；若長期消化不良，代表腸道功能受損或失衡，恐影響免疫系統運作。

腸道功能好壞與許多疾病有密切的關聯性，顏佐樺強調，現代人飲食精緻化，吃進大量高糖、反式脂肪、加工食品，再加上長期壓力與睡眠不足，易導致慢性發炎，腸胃問題首當其衝。而當發炎因子進入血液循環，增加全身慢性發炎風險，還可能引發關節炎、心血管疾病糖尿病等。

發炎性的腸道疾病與免疫系統有關，例如僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等。如果經常有腸胃不適問題，顏佐樺建議，應安排檢查評估腸道健康狀況，包括消化功能、菌群平衡、發炎狀態、黏膜通透性與麩質敏感性，找出是哪個環節出了問題，才能對症下藥，而非自行吃藥緩解。

腸道檢查包含食物消化功能、腸道菌群功能、發炎狀態、腸道黏膜通透性、麩質敏感性。顏佐樺說，這套檢查透過糞便檢體檢，非侵入式檢驗、不需要複雜的預備步驟，方法安全又簡單，另根據檢測結果，給予個人化飲食調整建議。

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