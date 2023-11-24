預防妊娠糖尿病 穩定血糖4要

醫師表示，妊娠糖尿病並非疾病，是孕婦懷孕期間的胰島素阻抗，因此更需要追蹤管理。（本報資料照片）

準媽媽們關心胎兒的健康，但更要照顧好自己的健康。醫師表示，妊娠糖尿病 雖然是可逆的，但若是產後並未積極追蹤管理，五年後有一半機率罹患第二型糖尿病。妊娠糖尿病也和晚婚、晚育密切相關，因此準媽咪們更得做好追蹤管理。

文獻指出，患有妊娠糖尿病的孕婦罹患妊娠高血壓的風險為未罹患妊娠糖尿病孕婦的1.9倍、引產風險為1.4倍、剖腹產風險為1.3倍、早產風險為1.4倍。此外，有妊娠糖尿病孕媽咪其胎兒過大的風險為未罹患妊娠糖尿病者的1.6倍、入住新生兒加護病房的風險1.4倍。

台北中山醫院婦產科主治醫師鄭博仁表示，妊娠糖尿病並非疾病，嚴格來說屬於懷孕期間的胰島素阻抗，屬於沒有辦法代謝血糖 的糖尿病前期症狀；有相關症狀的孕婦建議改變飲食、運動等生活方式，並且監控血糖變化，避免懷孕期間低血糖，以及難產、早產等短期風險。

妊娠糖尿病不僅有懷孕風險，產後更需追蹤管理。鄭博仁說，根據臨床統計，妊娠糖尿病的孕婦產後五年內若沒有管理好，有50%會成為第二型糖尿病，尤其年齡愈大，發生率愈高。

近年來晚婚、晚育的狀況愈來愈多，也有不少透過人工生殖技術懷胎的夫妻。鄭博仁提醒，接受不孕症治療的孕婦更要留心，有時不孕症的發生，與身體代謝、家族史、肥胖有關；且糖尿病本身就是年齡愈大、風險愈高的疾病。因此早期健康管理，產後設定追蹤，避免演變成第二型糖尿病。

孕媽咪可以接受「空腹、口服75公克葡萄糖1小時及2小時後，共3次血漿葡萄糖測定之妊娠糖尿病篩檢」。由於葡萄糖不好喝，不少人會抗拒，為提高接受度，有些醫療院所會採取加水稀釋、加氣泡水增加口感等方式，但其實這樣容易造成「偽陰性」的產生，濃度不夠恐怕無法檢驗出正確的血糖，還是應確實使用「無水葡萄糖」。

台灣國健署署長吳昭軍也提供穩定血糖4要訣：

1.健康體重：依懷孕前的BMI，進行整體熱量攝取規畫，並視懷孕期的年齡、活動量及體重增加情形調整熱量攝取，相關問題可找營養師諮詢。

2.均衡飲食：適量攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物（如蔬菜、糙米、燕麥等），且飲食盡量清淡又不影響食慾，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。

3.適度運動：適宜的運動頻率為每周3至4次，每次運動前先暖身10分鐘，接著進行30分鐘中等強度有氧運動（如走路、游泳等），再經過10分鐘和緩動作，每次運動期間可穿插間歇休息，而運動過程中維持微喘、不渴、不熱為原則。

4.監測血糖：妊娠糖尿病孕婦應定期自我血糖監測，養成良好的血糖監測，不僅可減少低血糖情形發生，也能顯著改善周產期併發症 。建議每日血糖值控制在空腹60到95mg╱dl間、餐後1小時60到140mg╱dl間、餐後2小時60到120mg╱dl間。如經飲食控制及運動方式後，血糖值仍未能達到正常範圍內，可與婦產科醫師或內分泌科醫師進一步討論治療方式。

吳昭軍提醒，由於妊娠糖尿病的孕婦，其母嬰併發症風險相對較高，希望孕媽咪在妊娠第24至28周時，都能善加利用妊娠糖尿病篩檢，以早期發現及早治療。