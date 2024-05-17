高球／世界排名第1舍夫勒在肯州被捕 未聽從停車命令 撞警員

高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕。(歐新社)

排名世界第一的高球選手舍夫勒(Scottie Scheffler)17日在肯塔基州 路易斯維爾(Louisville)被捕，並被控以襲警、危險駕駛等罪名；時值賽季，舍夫勒發表聲明稱此事是一大「誤會」，自己當時是以為警方叫他那麼逆向開車的。

CNBC報導，舍夫勒已遭拘留，目擊事件的ESPN記者報導，在此之前人們瞧見他在分隔島上駕駛，趕赴正舉辦PGA錦標賽的「瓦爾哈拉高球俱樂部」(Valhalla Golf Club)，一開始並未聽從警方叫他停車的命令。

當時俱樂部外警方正指揮交通改道，原因是有一男子被接駁巴士撞死。警方報告指控，舍夫勒上午6時16分左右駕車到逆向車道，避開堵車而趕往俱樂部入口。

警方報告指稱，一名穿制服、外披很醒目雨衣的警察下令舍夫勒停車，但舍夫勒拒絕聽令，反而加速往前開，把警員拽倒在地。當地媒體指出，受傷員警是路易維爾大都會 警局的吉利斯(Bryan Gillis)，左腕及左膝因此擦傷腫大，送醫救治；此外，吉利斯制服的褲子也破到不能縫補。

舍夫勒在當天早晨賽事預定開球時間前不久發聲明描述這起事件，是誤解出錯的結果，自己按警方指揮驅車前行，而當時因為稍早發生死亡車禍，場面非常紊亂，所以自己誤以為警方叫他開到逆向車道，自己從未藐視任何警方指示，希望能拋開這件事，專心於比賽。

路易維爾大都會懲教局官網指出，舍夫勒已在早晨7時28分登記送監；送監原因一開始指出是因二級襲警重罪，以及行為不檢三級刑事微罪、危險駕駛及不遵警方指示。

國家廣播電台地方台WAVE3報導，舍夫勒早晨9時之前，便由路易斯維監獄 不具保釋放，仍順利參加比賽。