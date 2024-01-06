網球／熱身賽止步8強 納達爾：不一定打澳網

布里斯本網賽止步四強後，納達爾表示目前不敢保證能打澳網。（歐新社）

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）在去年澳網 於第二輪止步後，6月進行了臀部手術，儘管他日前宣告復出，並且在布里斯本網賽挺進到男單8強，不過在5日輸球後他也透露，目前對於澳網是否能夠順利出賽還沒有百分之百的把握。

去年澳網受傷後過去一年幾乎都在養傷的納達爾，選擇布里斯本網賽作為復出後首戰，並且一路挺進到8強賽後5日遭到澳洲 選手湯普森（Jordan Thompson）才逆轉止步，復出首戰無緣4強。

這場比賽，湯普森第2盤保住3個賽點，終場以5：7、7：6（8：6）、6：3擊敗納達爾，贏下這場歷時3小時25分的馬拉松式比賽。

不過外界更關心的是納達爾能否趕上14日展開會內賽賽程的澳網，挑戰個人生涯第3座澳網冠軍，對此，納達爾也坦言確實無法百分之百確定出賽，「我希望有機會在下周恢復訓練，然後在墨爾本比賽，老實說我現在對於任何事情都沒有百分之百把握。」