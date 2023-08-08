女足世界盃／澳洲力壓丹麥 英格蘭PK勝奈及利亞晉級
女足世界盃共同主辦國澳洲7日在16強賽出戰丹麥，在主場球迷加油助陣下，上下半場各攻進1球，終場以2：0擊敗對手，隊史第4度闖進世足8強賽。
中央社報導，本場比賽，澳洲在雪梨出戰丹麥占主場優勢，且澳洲世界排名第10，略優於排名第13的丹麥。
澳洲隊長柯爾（Sam Kerr）此戰仍未登上先發陣容。她先前因為小腿拉傷缺陣，世界盃開賽以來遲未上場，但已完全恢復訓練。
儘管如此，澳洲前鋒福德（Caitlin Foord）在上半場第29分鐘即攻進1球，助球隊早早就已1：0領先丹麥。
到了下半場第70分鐘，澳洲中場女將拉索（HayleyRaso）在球門前接獲隊友傳球，隨即起腳射門破網，助球隊以2：0擴大領先。
柯爾在下半場第78分鐘被換上場，接替先前得分的拉索，這是柯爾在本屆女足世界盃首次上陣，受到主場球迷熱烈歡迎。
澳洲維持領先優勢到底，終場以2比0擊敗丹麥，隊史第4度晉級女足世界盃8強賽。
另一場比賽，奪冠熱門英格蘭對決奈及利亞，主將詹姆斯（Lauren James）在正規賽尾聲吃了紅牌，戰到延長賽英格蘭雖少一人仍以0：0打平，最後PK大戰以4：2擊退奈及利亞晉級8強。
英格蘭和奈及利亞在正規賽90分鐘皆未進球，以0比0進入延長賽。由於英格蘭前鋒詹姆斯在正規賽只剩3分鐘時，踩在奈及利亞球員愛羅齊（Michelle Alozie）身上，裁判在檢視重播後給了她一張紅牌，因此英格蘭在延長賽只剩10名球員。
但奈及利亞在延長賽未能把握人數優勢，再次與英格蘭踢成0：0僵局。在進入PK大戰後，英格蘭以4：2踢贏奈及利亞，驚險闖進世界盃女足8強。
英格蘭目前世界排名第4，曾奪下歐洲女足賽事冠軍，由荷蘭籍總教練韋吉曼（Sarina Wiegman）領軍，之前從未贏得女足世界盃冠軍，但在美國遭淘汰後，英格蘭如今是奪冠熱門球隊。
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