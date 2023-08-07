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女足世界盃／英格蘭PK大戰 4比2擊退奈及利亞晉級8強

中央社／布里斯本7日綜合外電報導
英格蘭女足(右)打敗奈及利亞。 （路透）
英格蘭女足(右)打敗奈及利亞。 （路透）

世界盃女足奪冠熱門英格蘭今天在16強賽對決奈及利亞，主將詹姆斯在正規賽尾聲吃了紅牌，戰到延長賽英格蘭雖少一人仍以0比0打平，最後PK大戰以4比2擊退奈及利亞晉級8強。

英格蘭和奈及利亞在正規賽90分鐘皆未進球，以0比0進入延長賽。由於英格蘭前鋒詹姆斯（Lauren James）在正規賽只剩3分鐘時，踩在奈及利亞球員愛羅齊（Michelle Alozie）身上，裁判在檢視重播後給了她一張紅牌，因此英格蘭在延長賽只剩10名球員。

但奈及利亞在延長賽未能把握人數優勢，再次與英格蘭踢成0比0僵局。在進入PK大戰後，英格蘭以4比2踢贏奈及利亞，驚險闖進世界盃女足8強。

英格蘭目前世界排名第4，曾奪下歐洲女足賽事冠軍，由荷蘭籍總教練韋吉曼（Sarina Wiegman）領軍，之前從未贏得女足世界盃冠軍，但在美國遭淘汰後，英格蘭如今是奪冠熱門球隊。

美國昨晚於16強對決瑞典，在PK大戰敗北淘汰，達成史無前例3連霸的夢想破滅。在此之前，美國、英格蘭及西班牙最被看好有望奪冠。

英格蘭在擊敗奈及利亞後，將在8強賽對上哥倫比亞或牙買加，上述兩隊將於明天16強賽一決勝負。

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