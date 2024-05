MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷

「法官」賈吉(Aaron Judge)近況火熱,25日對教士隊之戰1局上轟出兩分砲,成為致勝一擊,幫助洋基 隊4:1獲勝,最近拚出4連勝,穩居美聯東區榜首;賈吉已經連續4場比賽出現全壘打,本季17轟在大聯盟並列榜首,生涯第900支安打也出爐。

大聯盟本季賽事開打近兩個月,賈吉、金鶯隊韓德森(Gunnar Henderson)、太空人 隊塔克(Kyle Tucker)17轟並列領先,接著是勇士 隊歐蘇納(Marcell Ozuna)、守護者隊拉米瑞茲(Jose Ramirez)15轟,道奇隊大谷翔平、費城人隊哈波(Bryce Harper)13轟在國聯並列第2。

Aaron Judge has homered in four straight games! pic.twitter.com/JPw9xxHC6F