MLB／與水原一平同個組頭…大谷前隊友佛列契也涉非法賭博

佛列契目前效力勇士隊3A。（路透）

大谷翔平 前任翻譯水原一平涉賭事件延伸旁枝，傳出過去大谷翔平在天使的隊友、目前效力勇士 隊3A的佛列契（David Fletcher），同樣透過鮑伊爾（Mathew Bowyer）非法投注，大聯盟預計啟動調查。

ESPN報導指出，多方消息來源都指稱佛列契向水原一樣的組頭鮑伊爾非法投注棒球以外的運動賽事，曾效力皇家體系的好友史楚茲（Colby Schultz）下注項目則是包括棒球，其中還有佛萊契參與其中的天使賽事，而史楚茲正是水原起訴中的「賭客3（bookmaker 3）」。

大聯盟並未針對此事發表評論，但消息來源指出，佛列契先前尚未被調查，但預計很快就會約談他；佛列契同樣未回應此事，今天仍在勇士3A的比賽正常出賽。

根據大聯盟規定，球隊隊職員允許投過合法管道下注棒球以外的賽事，但鮑伊爾屬於非法投注；聯盟規章中提到球員投注棒球賽事的懲處，若為自己未參與的賽事將處以禁賽一年，投注自己參與的賽事則是終生禁賽。

佛列契的名字在水原案爆發後已經幾次出現，但多是為水原案提供案情細節，包括水原稱2021年在聖地牙哥賭場認識鮑伊爾的場合，佛列契也在場，他說自己並未介紹水原與鮑伊爾認識，自己也從未透過鮑伊爾下注。

佛列契過去在天使與大谷當過隊友，被描述為「親近的好友」，他在去年3月效力義大利 隊參戰經典賽曾造訪台灣，八強賽前進日本後，也曾透過水原一平預約東京的餐廳。