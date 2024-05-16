力拚華府台灣日 MLB國民隊下月試辦

主場在美國華府的華盛頓國民隊6月15日將試辦台灣日活動（非官方活動），背後推手為23歲、剛從大學畢業的侯立宸（前）。(侯立宸提供)

主場在美國華府 的華盛頓國民隊6月15日將試辦台灣日活動（非官方活動），背後推手為23歲、剛從大學畢業的侯立宸，他說，希望衝高入場人數，目標為將台灣日落實在每年國民隊的例行賽季宣傳活動之一。

台頑千禧青少年基金會 (MGY) 是註冊在馬里蘭州的非營利組織，透過侯立宸牽線，得到國民隊許可，在6月15日邁阿密馬林魚隊對上華盛頓國民隊的競賽日，辦理一場眾籌台灣日活動。

主場在美國華府的華盛頓國民隊6月15日將試辦台灣日活動（非官方活動），背後推手為23歲、剛從大學畢業的侯立宸，他說，希望衝高入場人次，目標為將台灣日落實在每年國民隊的例行賽季宣傳活動之一。(侯立宸提供)

侯立宸表示，他去年在國民隊實習期間，向售票部門主管拉森（Drew Larson）提出台灣日計畫；以6月15日的競賽日為基礎，國民隊設定300張票為門檻，若試辦成功，國民隊明年就會舉辦台灣日。

這是大華府地區首次舉辦台灣日活動，台頑千禧青少年基金會為刺激買氣，提前製作台灣日球衣，提供給前300名購票觀眾；侯立宸表示，300張票約一個月售罄，目前持續開放售票，希望衝高進場人數。

侯立宸是資深棒球迷，也曾參加紐約的台灣日活動，因此很希望在華府也有台灣日，讓來自台灣或認同台灣的世界各地友人都能透過這些活動來宣傳台灣文化；他除了居間溝通、募款外，還設計球衣，球衣背號TAIWAN08，取其閩南語發音「台灣林北」的意思。

侯立宸說，這次的球衣委託台灣業者製作，已製作完成待發貨，可望在國民隊球場上看到大批穿著寫著台灣球衣的球迷；目前持續開放售票，買票的民眾雖然無法獲得球衣，但將會收到當地小商家的消費優惠券，以及部分捐款給受到0403花蓮地震影響，導致校舍損害的東華大學。

東華大學理工學院一館的化學實驗室受地震波及燒毀，正在募款復原重建，侯立宸表示，這次的眾籌活動打算將球迷的熱情轉化為對花蓮的支持。

美國職棒大聯盟有若干球隊曾舉辦過台灣日，包含紐約、洛杉磯、奧克蘭 及西雅圖，均在例行賽事期間，挑一天舉行台灣日，作為宣傳亮點。

奧克蘭運動家本月25日辦理台灣日活動，邀請輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳開球；洛杉磯天使隊將29日舉辦台灣日活動；西雅圖水手台灣日活動於上月26日舉行。

紐約大都會 球隊日前對中央社表示，為增加包容性，8月將舉辦皇后區文化慶典，本季喊停自2005年開辦的大都會台灣日（Mets Taiwan Day）。

大都會台灣日為大聯盟歷史最悠久且規模最大的台灣文化活動，截至去年已有18年歷史：蔡英文總統連續多年為台灣日錄製開場影片，候任副總統蕭美琴在駐美代表期間、「台灣隊長」彭政閔及導演李安都曾任開球嘉賓。

大華府地區首次舉辦台灣日活動，台頑千禧青少年基金會為刺激買氣，提前製作台灣日球衣，提供給前300名購票觀眾。(侯立宸提供)