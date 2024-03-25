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MLB／最強選手票選 2／3投給大谷 讚他「單一人類辦不到」

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平在投打兩端的極致演出受到許多球員的讚賞。（路透）
大谷翔平在投打兩端的極致演出受到許多球員的讚賞。（路透）

就算暫時少了一刀，還是無法撼動大谷翔平的地位，大聯盟官網向100位選手詢問心目中的最強選手，收到三分之二回覆大谷翔平。

大谷在這項調查中獲得壓倒性的票數，結果並不令人意外，過去三年他是聯盟的頂尖打者、前段輪值投手，兩度收下全票MVP，唯一失手的那一年也排名第二，這紙成績單為他收穫一紙破天荒的10年7億美元合約。

這份問卷以不具名方式回覆，留言寫著：「他所辦到的事真的太瘋狂了」、「這是所有人的共識，我們正在見證歷史」、「地球上沒有其他單一人類，可以辦到他所做的事」、「真的太不公平了」、「他就是史上最強棒球選手」。

勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）在這項票選排名第二，一位美聯外野手回覆：「大谷是顯而易見的答案，但我選亞古納，他經歷重大傷勢後依然強大如昔，他的速度、力量真的驚人，可以同時兼具他的速度和力量，真的是神奇的組合。」

洋基隊賈吉（Aaron Judge）、遊騎兵隊席格（Corey Seager）並列第三，接著第五是道奇隊貝茲（Mookie Betts）。

其餘收到選票的選手還有響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）、守護者隊拉米瑞茲（José Ramírez）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、遊騎兵隊塞米恩（Marcus Semien）、天使隊楚奧特（Mike Trout）。

大谷翔平在投打兩端的極致演出受到許多球員的讚賞。（路透）
大谷翔平在投打兩端的極致演出受到許多球員的讚賞。（路透）

大谷翔平 道奇 勇士

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