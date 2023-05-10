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MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

天使隊在主場迎戰太空人隊的系列賽最終戰，大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5戰1勝4敗，身處美聯西區第二名的天使隊與第三名的太空人隊被拉近到半場勝差。

太空人隊早早攻下分數，1局上艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）陽春砲先馳得點，2局下天使隊靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）兩分砲一度領先，只不過4局上用4支安打加上3次四死球，打下4分大局，取得5：2領先。

天使直到9局下才展開反攻，面對終結者普雷斯利（Ryan Pressly），楚奧特（Mike Trout）先敲安上壘，大谷翔平將一顆低角度變化球，撈到右外野全壘打牆外，兩分砲追到1分差。

大谷這發本季第8轟，擊球初速102.6哩，擊球距離408呎，轉播單位球評古比查（Mark Gubicza）更是驚呼：「大谷怎麼能把球打這麼遠？看起來他已經被那球騙到，但還是能把球打飛出去，真是無法理解。」

只不過天使後續未能再添分數，大谷翔平在投球隔天繼續出賽，今日總計4打數1安打，另外吞下2次三振，昨天才以507次三振超越貝比魯斯（Babe Ruth），今天繼續累積開轟數據。

天使 太空人 大谷翔平

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