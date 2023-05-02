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MLB／「日曜男」大谷翔平周日5場4轟 周四到周六還沒解鎖

記者陳宛晶／即時報導
一到星期天，今年的大谷翔平就變身「全壘打製造機」。（路透）
一到星期天，今年的大谷翔平就變身「全壘打製造機」。（路透）

一到星期天，今年的大谷翔平就變身「全壘打製造機」，日本媒體整理他本季在每一天的打擊成績，美國時間周日的4轟最多，本季在周四到周六則是還無全壘打。

大谷過去就曾因每逢周日特別會打被日本媒體封上「日曜男」，今年開季第一個月，這項數據更加明顯，單月5場周日的比賽，大谷敲了4轟，只在4月16日的比賽未開砲，當天對上紅襪隊，大谷4支0、中斷跨季連36場上壘。

整整4月，日本球迷在當地時間周一起床後，共4度迎接看著大谷的全壘打說早安，包括1日在密爾瓦基3局上敲出陽春砲，當地轉播都用日文說：「早安！密爾瓦基（オハヨウゴザイマス！Milwaukee！）。」

日本電視台整理大谷翔平本季在周間各天的比賽數據，周日為打擊率3成16、4轟、6分打點，全壘打、打點數都是最多；還未開轟的周四、週六則有著最高的打擊率3成64，打得最慘淡的日子是周二，打擊率只有1成54。

以下皆為美國時間

周一 打擊率2成35、1轟、2分打點

周二 打擊率1成54、1轟、2分打點

周三 打擊率2成73、1轟、4分打點

周四 打擊率3成64、0轟、1分打點

周五 打擊率3成13、0轟、0分打點

周六 打擊率3成64、0轟、3分打點

周日 打擊率3成16、4轟、6分打點

日本 大谷翔平

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