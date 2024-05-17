NBA／被譏不行了？唐西奇大三元 打臉雷霆酸民

唐西奇（右）被雷霆球迷直呼「不行」，反而激發鬥志。 （美聯社）

獨行俠隊日前與雷霆隊系列賽第5戰，靠著唐西奇（Luka Doncic）進帳31分、11助攻、10籃板，以12分差距取勝，取得聽牌優勢，對於16日打出強勢表現，唐西奇透露在比賽過程中遭到雷霆球迷直呼「不行」，反而激發他的鬥志。

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唐西奇技壓雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），尤其第3節幾次不講理進球和第4節最後階段的關鍵攻守表現，幫助獨行俠取得聽牌優勢，下一戰有機會在主場搶下西區冠軍賽門票。

談到好表現，唐西奇透露要感謝雷霆球迷的激發，「他們對我大喊『唐西奇你不行了！』這讓我鬥志滿滿，所以打到他們安靜，我超喜歡這樣。今天我很專注在球場上，想讓比賽打得更有趣一點，所以我總是掛著微笑在比賽。」

這也是唐西奇生涯第6度在季後賽 寫下大三元，排名史上第11名，現役球員僅次於湖人隊詹姆斯（LeBron James）28次、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）18次、快艇 隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）12次和勇士 隊格林（Draymond Green）10次。

併

值得一提的是，唐西奇全場只有3次罰球，抱怨次數反而不像之前這麼頻繁，對此他坦言是故意的，「我只專注籃球，我和他們（裁判）正常交談，沒抱怨或做其他事。我認為整場比賽沒什麼問題，我只是打球享受比賽，這就是以前那位面帶微笑的Luka。」