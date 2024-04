NBA／最強老八來了 熱火逆勢扳倒公牛、首輪再戰綠衫軍

NBA 附加賽東區老八之爭,上賽季「最強老八」熱火再度克服逆境,在球隊一哥巴特勒(Jimmy Butler)、後場大將洛齊爾(Terry Rozier)雙雙缺陣的情況下,靠著赫洛(Tyler Herro)與賈克茲(Jaime Jaquez Jr.)攜手攻下55分,以112:91擊敗公牛,再度以老八姿態晉級季後賽 ,並將在首輪與塞爾蒂克對決。

熱火去年在附加賽奪下東區第八種子席次後晉級季後賽,並且成為史上第二支打進冠軍賽的「老八」,儘管最終不敵金塊無緣冠軍,但從附加賽一路殺進到冠軍賽的「老八傳奇」也成為去年季後賽最大驚奇。

而熱火今年再度落入附加賽,並且在首戰不敵76人後,19日則是與公牛爭奪東區老八,不過球隊一哥巴特勒與後場大將洛齊爾雙雙缺陣,讓熱火的處境變得比去年更佳嚴苛。

熱火赫洛(左)在關鍵戰役繳出24分。(美聯社)

不過去年季後賽受到傷勢影響僅出賽1場的熱火赫洛在關鍵戰役挺身而出,他全場繳出24分、10籃板、9助攻的「準大三元」數據,加上首輪新秀賈克茲也有21分6籃板、6助攻的全能演出,幫助熱火從開賽就一路壓著公牛打。

赫洛說:「我知道很多人最關注的是得了多少分,但巴特勒是那種可以透過得分之外的很多方式來影響比賽的球員,而我就是努力補上他缺陣所帶來的影響,努力正確的打球,這是一場很棒的勝利,很高興我們又回到季後賽行列。」

而赫洛也不忘稱讚隊友的好表現,他就點名攻下21分的賈克茲是聯盟本季最好的新秀,並在這場比賽充分展現了這點,至於替補上陣拿下16分、7籃板的洛夫則扮演了拯救球隊的老將。

談到接下來熱火將再度以第8種子身分挑戰季後賽,赫洛也坦言很滿意球隊的處境,「說真的我很喜歡當第8種子,很多人都覺得我們贏不了,但我們贏了。我們在背水一戰時總是表現特別好,我們將要前往波士頓 ,我們會按照比賽計畫去做準備。」

