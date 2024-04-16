我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

NBA／詹皇、柯瑞聯手杜蘭特 出征巴黎奧運

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特(左)、柯瑞(中)、詹姆斯(右)將出征2024年巴黎奧運。（路透資料照片）
杜蘭特(左)、柯瑞(中)、詹姆斯(右)將出征2024年巴黎奧運。（路透資料照片）

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國隊12人名單已確定11人。

報導指出，這11人包含湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、76人中鋒安比德（Joel Embiid）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、太陽後衛布克（Devin Booker）、灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、塞爾蒂克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）將負責執教，這是柯瑞首次參加奧運會，杜蘭特可以挑戰成為史上第一位贏得4面男籃奧運金牌的球員。

詹姆斯則是第4度參加奧運，他2004年雅典奧運拿下銅牌，2008年北京奧運和2012倫敦奧運摘下金牌。哈利伯頓和愛德華是名單上唯二去年有參加男籃世界盃的球員。

巴黎奧運 勇士 柯瑞

上一則

MLB／大谷一舉動證明清白 道奇隊友：早知是水原在搞鬼

下一則

NBA／綠衫軍64勝隊史第4佳 盼複製「GAP三巨頭」奪冠路

延伸閱讀

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體 美國男籃奧運12人名單確定11人

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體 美國男籃奧運12人名單確定11人
NBA／35歲後單季總得分破2000 杜蘭特史上第3人

NBA／35歲後單季總得分破2000 杜蘭特史上第3人
NBA／柯瑞末節16分反撲未果 勇士輸鵜鶘仍能爭第8

NBA／柯瑞末節16分反撲未果 勇士輸鵜鶘仍能爭第8
NBA／柯瑞休兵、湯普森轟32分 勇士退爵士確定打附加賽

NBA／柯瑞休兵、湯普森轟32分 勇士退爵士確定打附加賽

熱門新聞

大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48
聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平（左）的前翻譯水原一平（右），指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。路透

水原一平遭詐欺罪起訴 數千則通話紀錄還原他如何偷走大谷1600萬

2024-04-11 18:08
大谷翔平。(路透)

水原竊取1600萬多誇張？大谷10年賺不到、可買下一支中職球隊

2024-04-11 22:25
克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）

NCAA／悲情「女柯瑞」 克拉克冠軍戰轟30分但仍沒摘冠

2024-04-07 19:14

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家