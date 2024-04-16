NBA／詹皇、柯瑞聯手杜蘭特 出征巴黎奧運

杜蘭特(左)、柯瑞(中)、詹姆斯(右)將出征2024年巴黎奧運。（路透資料照片）

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運 。距離奧運開打只剩3個多月，據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國隊12人名單已確定11人。

報導指出，這11人包含湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）、勇士 後衛柯瑞 （Stephen Curry）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、76人中鋒安比德（Joel Embiid）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、太陽後衛布克（Devin Booker）、灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、塞爾蒂克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）將負責執教，這是柯瑞首次參加奧運會，杜蘭特可以挑戰成為史上第一位贏得4面男籃奧運金牌的球員。

詹姆斯則是第4度參加奧運，他2004年雅典奧運拿下銅牌，2008年北京奧運和2012倫敦奧運摘下金牌。哈利伯頓和愛德華是名單上唯二去年有參加男籃世界盃的球員。