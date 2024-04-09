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NBA／稱本季變化艱難 湯普森談自由身決定順從內心渴望

記者劉肇育／即時報導
湯普森（Klay Thompson）。(路透)
湯普森（Klay Thompson）。(路透)

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）歷經本賽季角色異動後，今年休賽季將成為自由球員，是否會與勇士續約成為各界關注焦點，近日在參與隊友格林（Draymond Green）的節目錄製時，坦言儘管期待與勇士續約，但也會評估什麼對於他來說更重要。

季初傳出婉拒勇士開出2年4800萬美元續約條件後，湯普森本賽季在勇士歷經生涯最震盪的賽季，甚至一度跌出勇士先發陣容；儘管對這樣的角色變化，讓湯普森一開始坦言難以接受，最終仍是決定配合球隊安排，勇士也逐漸找出新陣型，擺脫賽季前半段的低潮。

對於這個賽季的角色與身體狀況變化，湯普森坦言要從一位球隊的主力得分手和防守核心，到現在必須時時考量體力分配和效率，真的很難接受，「當你20歲還覺得自己會打一輩子打球時，現在卻已經到生涯末期，本賽季我已經針對打法和角色跟柯爾（Steve Kerr）談過4次，才找到一個平衡點。」

不過對於今年夏天就將成為自由球員的湯普森來說，該如何決定下一步也成為外界關注的焦點，尤其勇士在已決定培養接班人選的情況下，湯普森在球隊的重要性也將不若以往，這也讓湯普森在參與格林節目錄製時直言，將會評估對於他來說什麼是更重要的事情。

「我當然會想跟勇士續約，但我也必須聽聽自己內心的想法，要明白在生涯的這個階段對我來說什麼是最重要的。」湯普森在談到未來動向時說：「但我會讓自己盡量先不去想這件事，因為一但開始糾結，我可能就沒辦法把專注力擺在贏球上，所以我現在只想專注當下。」

湯普森坦言，他的叔叔告訴他自己已經有一段精彩的生涯，應該要好好珍惜，因為這不是每個人能輕易擁有，「所以我現在要做的就是珍惜在NBA的每一個時刻，在比賽中盡情享樂。」

勇士 NBA

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