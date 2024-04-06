我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原先傳4月8日「馬習二會」 北京官方：當天無此行程

全美多所大學 新生費用年逾9萬

NBA／去年傳心臟驟停 詹皇之子宣布投入選秀

記者劉肇育／綜合報導
詹皇之子布朗尼決定投入選秀會。 （路透資料照片）
詹皇之子布朗尼決定投入選秀會。 （路透資料照片）

NBA巨星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）5日在個人社群上宣布正式投入NBA選秀並將保留大學學籍，不過在參加5月的聯合試訓之前，布朗尼將必須取得NBA體能競賽小組的評估和批准報告，才得以參加試訓和進行選秀。

因為父親身分以及同樣走上籃球路，讓布朗尼從小就受到外界的放大檢視，而去年就讀南加州大學後，他一度被寄予厚望，不過在7月一次練球過程中因突然失去知覺及心臟驟停事件，導致布朗尼在大一賽季的發揮空間受限，本季平均上場19分鐘拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻。

不過早早就將目標訂在NBA舞台的布朗尼，仍於個人社群宣布正式投入NBA選秀會，且將會保留大學學籍，「這一年對於我來說有不少起伏，但作為一個男人、學生和球員我都成長許多，我決定將參加NBA選秀，同時保留我的大學資格，也即將進入NCAA的轉校程序，感謝南加大帶給我菜鳥球季令人驚喜的經驗，也謝謝家人、朋友、醫生、教練與球迷的支持。」

礙於去年心臟驟停事件，讓布朗尼在5月參加選秀聯合試訓前，必須取得NBA體能與競賽小組的參加許可，才能算是正式投入NBA選秀。

儘管大一賽季的表現並不突出，甚至不被認為具備挑戰NBA的能力，但外界大多也認為布朗尼仍可望在選秀會中雀屏中選，甚至是完成與父親為同一支球隊效力的夢想。

NBA 南加大 加州大學

上一則

NBA／威廉森缺戰鵜鶘遭逆轉 溫班亞瑪準大三元送致命火鍋

下一則

MLB／洋基主場開幕戰不敵藍鳥 賽前地震成焦點

延伸閱讀

NBA／布朗尼宣布投入選秀 須取得許可才能參加聯合試訓

NBA／布朗尼宣布投入選秀 須取得許可才能參加聯合試訓
NBA／哈登寫生涯重要數據里程碑 史上僅4人達成

NBA／哈登寫生涯重要數據里程碑 史上僅4人達成
NBA／湯普森、柯瑞聯手砍58分 勇士6連勝 火箭被壓著打

NBA／湯普森、柯瑞聯手砍58分 勇士6連勝 火箭被壓著打
NBA／布朗森、哈特聯手飆66分 尼克拉尾盤逆轉國王

NBA／布朗森、哈特聯手飆66分 尼克拉尾盤逆轉國王

熱門新聞

鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024-04-05 13:48
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

2024-04-04 22:30
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）

游泳／28歲泳將宣布退休 曾中斷「飛魚」菲爾普斯4連霸美夢

2024-04-02 02:00

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶