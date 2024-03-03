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NBA／詹姆斯父子同隊圓夢？布朗尼投入選秀順位非首要考量

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯的18歲大兒子布朗尼。（美聯社）
詹姆斯的18歲大兒子布朗尼。（美聯社）

NBA球星詹姆斯（LeBron James）的18歲大兒子布朗尼（Bronny James），預期今年就投會入NBA選秀，詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）表示，布朗尼投入選秀的衡量點將根據球隊具體利益，而非個人選秀順位。

保羅告訴《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），個人不會根據一個年輕球員的樂透順位評斷價值，重要是讓他進入合適的環境和正確的球隊，且所謂的「正確球隊」不代表是詹姆斯所屬的隊伍，儘管「小皇帝」早就表態希望和兒子同隊打球。

「詹姆斯希望布朗尼到他的隊伍。」保羅不諱言，若是父子能同隊，詹姆斯會「興奮得神魂顛倒」。

布朗尼將完成南加州大學的新鮮人賽季，他平均上場時間20分鐘，場均5.3分、2.8籃板；去年7月他曾在訓練時心臟驟停倒地就醫，還一度住進加護病房，直到美國時間12月11日才出賽，身體狀況一度打上問好，不過隨著新鮮人賽季上陣，心臟狀況看似不是問題。

39歲的詹姆斯今天剛好達到生涯4萬分里程碑，下季將是他生涯第22個賽季，若是布朗尼2025年才投入選秀，詹姆斯就是第23個賽季。

加州大學 NBA 南加

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