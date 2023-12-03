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NBA／冤枉啊大人 泰托姆不希滿遭驅逐 笑稱：裁判早就想把我趕走

記者蔡佳霖／綜合報導
泰托姆（左）第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅逐出場。（歐新社）
泰托姆（左）第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅逐出場。（歐新社）

費城76人1日作客波士頓，原本是東區雙強的正面交鋒，然而兩大核心戰將安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）因病均無法上場，也讓比賽少了許多話題。

不過地主波士頓塞爾蒂克面對殘陣76人卻沒有因此占到太多便宜，整場比賽打得十分艱辛，特別是泰托姆（Jayson Tatum）還在第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅逐出場。

談到第3節遭驅逐出場，泰托姆賽後表示：「我認為那一球是我先遭到犯規，我試著跟裁判解釋，就這麼簡單。」

「我不覺得我應該被驅逐，我和教練都不認為。」泰托姆甚至開玩笑地說：「我覺得裁判今晚早就準備好，要把我驅逐出場。」

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「顯然你不會想看到泰托姆被驅逐一事，影響球隊贏得勝利。但我寧願看到他有那樣的反應，而不是什麼都沒有。」

所幸塞爾蒂克替補的普里查德（Payton Pritchard）第四節獨拿10分，加上老將霍福特（Al Horford）和哈勒戴（Jrue Holiday）聯手得到11分，綠衫軍在最後時刻打出10：3的攻勢，從而甩開對手的糾纏，以125：119拿下勝利。

塞爾蒂克收下3連勝，排名仍居東區第一，領先魔術1場勝差；76人則是苦吞2連敗，最近10戰僅獲4勝，排名東區第4。

綠衫軍陣中4人得分超過20分，懷特（Derrick White）21分6籃板5助攻，泰托姆21分7籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）20分4籃板4抄截2阻攻，霍福特20分6籃板3助攻2阻攻，哈勒戴13分6助攻5籃板。至於豪瑟（Sam Hauser）和普里查德則分別得到11分、10分。

76人以貝佛利（Patrick Beverley）的26分8籃板7助攻表現最佳，梅爾頓（De'Anthony Melton）21分，柯文頓（Robert Covington）18分5籃板5抄截，哈里斯（Tobias Harris）14分5籃板3助攻4抄截。

76人全場抄了對手16球之多，製造塞爾蒂克多達20次失誤。

波士頓 費城

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