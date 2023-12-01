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NBA／愛德華邀穿代言球鞋 杜蘭特爆粗口回絕遭詛咒「很快退役」

記者劉肇育／即時報導
球鞋品牌adidas在將為灰狼隊球星愛德華（前）發行簽名鞋款「AE1」，不過卻意外引發太陽隊球星杜蘭特（後）與adidas間的口水之爭。（路透）
球鞋品牌adidas在將為灰狼隊球星愛德華（前）發行簽名鞋款「AE1」，不過卻意外引發太陽隊球星杜蘭特（後）與adidas間的口水之爭。（路透）

球鞋品牌adidas在今年將為灰狼隊球星愛德華（Anthony Edwards）發行簽名鞋款「AE1」，不過卻意外引發太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）與adidas間的口水之爭，甚至還在社群網站上詛咒杜蘭特將很快就會退役。

愛德華在近日接受球鞋評測網站的訪問影片時，被問到了希望讓誰來穿上自己的新款代言球鞋時，愛德華就表示，希望讓杜蘭特能夠穿上自己的鞋款，不過他也深知杜蘭特是敵對品牌Nike的招牌球星，但仍期待他能穿上自己的球鞋，甚至是在比賽之中實穿。

不過杜蘭特隨後轉發了這段訪問，並留言表示「永遠別想看到我把腳放進它們之中」並附上一句粗話，而隨後adidas官方推特也馬上做出回覆表示，「反正你很快就會退役了。」儘管這則推文很快就遭到刪除，但同一個帳號隨後又留言表示，「原本應該要用小號發的。」

身為Nike的招牌球星，杜蘭特在今年與Nike簽下終身合約，而他生涯至今也不斷表達對於品牌的忠誠，甚至在2017年還在勇士隊與柯瑞（Stephen Curry）當隊友時，杜蘭特就曾公開表示「沒有人想要穿上UA的球鞋打球」，讓身為UA頭牌球星的柯瑞也一度出面為他滅火。

柯瑞 勇士 社群網站

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