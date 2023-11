NBA／克里夫蘭鄉親見證 詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

生涯第21個賽季依舊強大的湖人 當家球星詹姆斯(LeBron James),25日在克里夫蘭鄉親的見證下,再度達成重要生涯里程碑。

詹姆斯面對騎士出手23次命中8球,生涯出手次數累積達到2萬8316次,正式超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar),成為史上投籃次數最多的球員;現役球員中最接近他的是衛斯特布魯克(Russell Westbrook),累積2萬161次,仍有一大段差距。

此外,詹姆斯全場獲得7次罰球機會,命中5球,生涯罰球次數累積11097次,超越摩西馬龍(Moses Malone),獨居史上第4名。

史上罰球次數前3多分別是「郵差」馬龍(Karl Malone)的1萬3188次、張伯倫(Wilt Chamberlain)的1萬1862次和歐尼爾(Shaquille O'Neal)的1萬1252次。

詹姆斯本季場均可以獲得6次罰球機會,大約需要25場比賽就能超越歐尼爾;若要超越張伯倫,最快也要到下個賽季了。

至於詹姆斯的罰進次數目前也累積到8154次,同樣名列史上第4,距離布萊恩(Kobe Bryant)還有224次,以他本季場均命中4.1球來計算,還需要55場比賽,有機會在今年賽季超越。

另外一項紀錄指標就是詹姆斯的「打鐵次數」,他在25日比賽中正式突破1萬4000次打鐵,落後布萊恩的1萬4481次打鐵,以他本季的高命中率來看,想成為歷史打鐵王,可能就要等到下個賽季初了。

詹姆斯的紀錄之夜,隊友們也共襄盛舉,雖然全場只動用8人作戰,但7人得分達兩位數,其中戴維斯無視騎士雙塔,個人豪取32分13籃板3助攻3阻攻2抄截,湖人最終以121比115力壓地主。

