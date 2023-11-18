NBA／雷霆小將神奇一擊 柯瑞復出勇士仍吞6連敗

勇士隊當家球星柯瑞18日重返先發。(美聯社)

勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）缺席2戰後重返先發，今天面對雷霆隊回歸卻無法助隊止敗，雷霆靠新星霍姆葛倫（Chet Holmgren）正規賽先飆進壓哨追平三分球，延長賽亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再接手搶分，聯手助隊以130：123賞給勇士6連敗。

柯瑞先前對上灰狼隊時造成右膝不適，接續2戰都掛免戰牌，勇士少了開季場均有30.7分、外線命中率4成46的柯瑞，2戰都吞敗，今天是帶著5連敗面對雷霆。

本季每場得分24分起跳的柯瑞，右膝經MRI檢查沒有結構性損傷，今天回到先發攻下25分，包括第四節末的三分彈；柯瑞單場第4顆三分球飆進前，雷霆以108：102領先，但柯瑞外線開火後，維金斯（Andrew Wiggins）追加追平外線，雷霆雖有亞歷山大進球止血，但勇士保羅（Chris Paul）也投進底角三分球，維金斯再追加三分彈，勇士再取得114：112超前。

亞歷山大2罰讓雷霆追平比數，讀秒階段柯瑞切入無果，雷霆霍姆葛倫也沒把握超前機會，勇士最後一擊柯瑞切入再失手，但魯尼（Kevon Looney）搶下關鍵進攻籃板，送出助攻讓維金斯1.6秒飆進超前三分球，但雷霆暫停後霍姆葛倫馬上回敬壓哨追平外線，兩隊117：117進入延長賽。

亞歷山大延長賽獨拿8分，助隊打出13：6攻勢鎖定勝利；亞歷山大全場攻下40分，霍姆葛倫36分、10籃板，兩人成雷霆奪勝最大功臣。

維金斯正規賽攻下31分，第四節就攻下13分，但延長賽得分掛蛋；柯瑞三分球11投5中拿25分，保羅12分、11助攻。