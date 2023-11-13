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NBA／泰托姆第4節飆分主宰戰局 綠衫軍3連勝緊咬76人

記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆(左二)第四節獨拿17分力壓尼克反撲。(美聯社)
泰托姆(左二)第四節獨拿17分力壓尼克反撲。(美聯社)

尼克在第四節初意圖反攻追到6分差之際，泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出，單節8投6中包括4記三分球，一人獨拿17分，幫助綠衫軍將比分差距拉開到兩位數，讓對手望塵莫及。

最終，塞爾蒂克在主場以114比98力壓尼克，取得近期的3連勝，戰績緊咬76人之後。值得一提的是，塞爾蒂克主場5戰全勝，和76人、金塊、灰狼、湖人同為聯盟僅存主場不敗的球隊。若加上上個賽季例行賽，綠衫軍已經在自家12連勝。

泰托姆全場攻下35分7助攻6籃板，開季10場比賽中有6場破30分，也創下本季個人單場最高得分表現。

除了泰托姆第四節的一枝獨秀外，波士頓三叉戟又一次在比賽中主宰戰局，當球隊上半場打完還落後1分的情況下，3人在第三節聯手攻下23分，抵過尼克全隊得分，讓綠衫軍得以帶著領先進入決勝期。

「我認為球隊上半場防守做得不好，但大家很快有所調整和回應。我們前面比賽打得不夠好，對方也命中了一些艱難的投籃。」塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

「今天比賽就是一場速度之爭。我們拿出壓迫感，節奏和速度決定了下半場的比賽勝負。」

布朗（Jaylen Brown）此役貢獻22分6助攻5籃板，他和泰托姆已經累積9次同場各傳出至少6次助攻。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分6籃板3助攻；哈勒戴（Jrue Holiday）14分7籃板，並且達成生涯15000分里程碑。

尼克陣中以布朗森（Jalen Brunson）的26分為最高，藍道（Julius Randle）25分9籃板5助攻，哈特（Josh Hart）16分9籃板3助攻；至於巴瑞特（RJ Barrett）則是因偏頭痛的問題已經連續缺席2場比賽。

巴瑞特 波士頓 湖人

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