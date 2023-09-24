NBA／加州孩子回家…伍德當湖人：美夢成真

伍德底薪加入湖人。（路透資料照片）

出身加州、近日如願加盟洛杉磯湖人 的內線長人伍德（Christian Wood）直言，能夠重返家鄉球隊的感覺真是太棒了，同時他也透露戴維斯（Anthony Davis）一直是他學習效仿的對象，並期待兩人搭檔出賽。

伍德說：「這感覺真的太棒了，彷彿是美夢成真一樣，這也是我一直以來的夢想。我從小就一直看著這支球隊打球，所以如今我能夠成為湖人的成員之一，這真是太棒了。我來到球館訓練時，這裡的氛圍也是非常棒。」

談到球迷對他的歡迎，伍德表示：「滿滿都是愛。自從我來到這裡，所有人都在向我表達愛意，隊友們也是如此，他們對於我們在下個賽季可以做到的事情感到興奮。球迷也很棒，這就是洛杉磯的球迷，我知道他們表達的方式有些不同，不過我很喜歡。畢竟這裡就是我的家鄉。」

伍德上季為獨行俠出賽67場，平均可以攻下16.6分7.3籃板1.8助攻1.1阻攻，投籃命中率51.5%，三分球命中率37.6%，罰球命中率77.2%。他的加盟將讓原本就高大強悍的湖人禁區戰力如虎添翼，整體深度幾乎傲視全聯盟。

對於可能會擔任戴維斯的主要替補或是直接和他成為禁區搭檔，伍德也是雀躍不已。「無論球隊需要我做什麼，我都樂意去做。我認為我跟戴維斯一同出賽將會是瘋狂的組合，他是我一直以來學習研究的對象，我認為我們有很多相似之處。」

此外，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今年夏天與快艇 達成兩年786萬美元的續約協議，其中第2年為球員選項。近日接受採訪時，衛斯特布魯克表示能夠繼續留在家鄉球隊打球，他感到非常興奮。

「對我而言，這感覺幾乎就像是一個全新的開始。我能夠繼續留在這裡，繼續留在家鄉打球，我能夠享受這麼多球迷的關注，我的家人在這裡，孩子在這裡，我能夠在一支優秀的球隊中打球，他們能夠為球員提供任何我們所需要的一切。我很興奮能在新賽季繼續為快艇效力。」衛斯特布魯克說。

邁入生涯第16個賽季，已經累積198次大三元的衛斯特布魯克，即將成為聯盟史上首位大三元累積破200次的球員；此外，衛斯特布魯克生涯已經累積24457分和7964個籃板，有望成為詹姆斯之後史上第2位達到至少25000分、9000次助攻和8000個籃板的球員。