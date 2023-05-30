我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

NBA／裁判推特「開小號」替自己洗白 詹姆斯嘲諷

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯也對裁判路易斯事件感到興趣。（Getty Images）
詹姆斯也對裁判路易斯事件感到興趣。（Getty Images）

根據報導，NBA官方正式著手調查裁判路易斯（Eric Lewis），原因是他涉及一個推特私人帳號，該帳號回應許多聯盟判決的問題，並且為路易斯和其他裁判的吹判進行辯護。

目前該推特帳號已經刪除。不過聯盟有規定，禁止裁判在未經允許情況下公開發表言論，而聯盟懷疑這可能是路易斯的私下社群帳號，若調查屬實，他將會接受紀律處分。

據悉，在該帳號凍結之前，已經有網友截圖保存了該帳號的推特內容。不少網友也針對這些截圖進行分析和討論，認為該帳號內容試圖在幫裁判的判決「洗白」。

生涯執教超過1000場比賽的路易斯，一直是聯盟等級最高的裁判之一，但他其實本身也帶有不少爭議。像是今年1月29日湖人作客塞爾蒂克的比賽中，詹姆斯最後突破上籃被泰托姆（Jayson Tatum）犯規，但卻沒有響哨，引發了軒然大波；詹姆斯當下更是不敢置信地抱頭單腳跪下激動喊冤，仍無法挽回結果。最終湖人在延長賽落敗。

路易斯正是該場比賽的主裁判長。賽後他也回應這波判決，「雙方身體確實是有接觸，當下我們裁判沒有看到犯規，漏吹了那一球。」

在得知聯盟針對路易斯進行調查後，詹姆斯（LeBron James）在推特上發文：「這個路易斯的事情是真的嗎？」貼文還附上一個大便表情圖案。貝佛利（Patrick Beverley）更是補上一腳，寫道「笑死！你們當時還嘲笑我拿著相機畫面給他看？」

另一方面，還有網友挖出路易斯的家人穿著塞爾蒂克球衣的照片，還幫他合成穿上綠色戰袍的圖片，藉此來諷刺路易斯吹判綠衫軍比賽時的超高勝率。

推特 湖人 社群

上一則

MLB／大谷該輪休？ 對馬林魚3戰僅1安

下一則

法網／希臘一姐首輪落馬 連2年輸同對手

延伸閱讀

NBA／讚詹姆斯數據王 皮朋：不見得能成「GOAT」

NBA／讚詹姆斯數據王 皮朋：不見得能成「GOAT」
NBA／厄文再合體詹姆斯？ 媒體建議湖人3換1交易

NBA／厄文再合體詹姆斯？ 媒體建議湖人3換1交易
NBA／詹姆斯將邁向第21個賽季 身邊人士相信他不會退休

NBA／詹姆斯將邁向第21個賽季 身邊人士相信他不會退休
NBA／詹姆斯若退休太瘋狂了 湖人隊友羅素：他油箱還有很多油

NBA／詹姆斯若退休太瘋狂了 湖人隊友羅素：他油箱還有很多油

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37

MLB／松鼠從外野圍牆「完美落地」洋基球迷反應超浮誇

2023-05-24 08:41
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品