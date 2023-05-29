NBA／東區冠軍賽搶七 熱火半場11分領先塞爾蒂克

熱火上半場打完取得52：41領先。(Getty Images)

在連續3場比賽系列賽關門未果後，熱火今天在東區冠軍賽第7戰作客塞爾蒂克主場，上半場不僅三分球連發轟進8球，加上區域防守成功限制塞爾蒂克進攻，上場打完取得52：41領先。

今天只要贏球就能改寫NBA 歷史的塞爾蒂克，回到主場再戰熱火卻在開賽第一球就讓球迷嚇出一身冷汗，球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）第一次出手造成對手犯規後，就在落地時扭傷左腳踝，儘管看起來相當不適，但泰托姆首節仍帶傷出賽了8分鐘，雖然僅靠著罰球拿下1分，但也抓下6籃板。

而連3場關門未果的熱火，首節也把握住機會除了透過區域聯防讓塞爾蒂克單節發生4次失誤、僅攻下15分外，進攻端更由巴特勒（Jimmy Butler）、史特魯斯（Max Strus）與馬丁（Caleb Martin）攜手開砲，首節打完取得22：15領先。

熱火上半場打完取得52：41領先。(美聯社)

第二節初熱火延續攻守壓迫性，先是羅賓森（Duncan Robinson）砍進三分球，隨後更是從泰托姆手中抄球發動反快攻，開節5：0的攻勢後，熱火取得10分領先。

儘管塞爾蒂克在前12次三分球出手都落空後，也由霍福特（Al Horford）投進綠衫軍本場比賽第一顆三分球，但熱火進攻手感更是火燙，文森（Gabe Vincent）、馬丁、羅瑞（Kyle Lowry）連續三顆三分球，加上羅賓森的上籃，幫助熱火取得17分領先。

而塞爾蒂克雖然上半場在面對熱火的三分雨攻勢下仍是一路落後，但第二節後段進攻火力也逐漸甦醒，尤其在讓熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在上半場還沒打完就吞下3犯只能苦坐冷板凳下，塞爾蒂克泰托姆也不斷挑戰熱火禁區得分，一度將差距縮小到10分，但熱火巴特勒也在關鍵接連得分，上半場打完熱火就保有11分領先。

上半場熱火巴特勒與馬丁分別攻下11分、5籃板與14分、7籃板，熱火團隊在上半場就以5成命中率砍進8顆三分球，成為領先的一大關鍵，至於塞爾蒂克布朗則有13分進帳，泰托姆7分、8籃板、3助攻。