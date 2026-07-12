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養生／椰子水能降血壓血糖 還能促肌肉修復

王郁婷
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44--椰子水中的電解質，對肌肉收縮與神經傳導很重要。(圖/123RF)
44--椰子水中的電解質，對肌肉收縮與神經傳導很重要。(圖/123RF)

椰子水被視為消暑解渴的天然飲品，遊客到東南亞國家，總不忘暢飲現剖的椰子。椰子水含有電解質與抗氧化成分，除了補水，還可能對運動表現、血壓、血糖與骨骼健康有益。

補充水分、維持電解質平衡

椰子水含有鉀、鈉、鎂與氯化物等電解質，能協助身體維持液體平衡、酸鹼值、血壓與心律。當身體經歷嘔吐、腹瀉或劇烈運動導致大量出汗時，電解質失衡可能引發脫水。椰子水常被推薦用來補充水分，尤其在運動後或腹瀉時。

不過，椰子水可作為日常補水的變化選擇，但不宜完全取代白開水。

椰子水含天然糖，為身體提供快速能量。與含添加糖的汽水或能量飲料相比，椰子水的天然糖分對運動中的能量補充更健康。運動時，身體主要依賴碳水化合物作為能量來源，因此椰子水有助於維持運動表現。

椰子水中的電解質對肌肉收縮與神經傳導很重要。大量出汗時，鉀、鈣等礦物質流失會影響肌肉功能，椰子水能幫助補充，促進肌肉修復與恢復。

鉀有助排出體內多餘的鈉，降低血管壓力。椰子水富含鉀，可能對高血壓患者有益。有研究指出，椰子水在動物實驗中具有利尿作用，能幫助排鈉，但不造成電解質流失。不過，目前尚缺乏大型人體研究證實椰子水對長期血壓控制的療效。

高鉀飲食與降低腎結石風險有關。鉀可防止鈣大量從尿液中排出，減少結石形成。一項研究發現，椰子水能提高尿液中鉀、氯化物與檸檬酸濃度，有助於降低腎結石風險。該研究針對無結石病史者進行，尚需更多針對高風險族群的研究。

保護視網膜 免受高血糖傷害

初步動物研究顯示，椰子水可能有助降低血糖，並保護視網膜免於高血糖傷害。椰子水中的鉀、鈣與鎂也可能促進細胞對胰島素的利用，幫助血糖進入細胞，降低血中葡萄糖濃度。然而，目前人類研究仍不足，暫無法做出明確建議。

椰子水中含有豐富抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化壓力與細胞老化。

每杯（約240毫升）椰子水含有約16.8毫克鈣，椰子水雖非高鈣飲品，但作為補充來源之一有其價值。

●椰子水的營養與熱量

與椰奶相比，椰子水不含飽和脂肪，較為清爽低脂。

熱量：約43大卡

脂肪：0克

鈉：62毫克

碳水化合物：10克

蛋白質：約0.5克

膳食纖維與添加糖：0克

誰喝椰子水要注意

儘管椰子水對多數人而言是安全的，但對某些人來說仍應謹慎使用：

對椰子或堅果過敏者：雖然機率低，但仍需留意。

服用降血壓藥物者：過量飲用椰子水可能引發低血壓。

限制碳水攝取者：椰子水含天然糖，須留意每日總糖量攝取。

慢性腎臟病患者：應避免攝取過多鉀。

服用保鉀型利尿劑者：可能導致高血鉀。

精華 FAQ

  • 因為它含有鉀、鈉、鎂與氯化物等電解質，能幫助補充流失的水分與礦物質，維持液體平衡、心律與肌肉功能；但它仍不能完全取代白開水。

  • 文章指出，椰子水富含鉀，可能幫助排鈉並降低血管壓力；動物研究也顯示它或能降血糖、保護視網膜。不過目前缺乏足夠大型人體研究，尚不能下定論。

  • 慢性腎臟病患者、服用保鉀型利尿劑者、正在使用降血壓藥物者，以及需要限制碳水攝取的人都應謹慎，因為椰子水可能造成高血鉀、低血壓或糖分攝取過量。

東南亞 高血壓 血糖

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