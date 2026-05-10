我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

養生／「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
「瘦胖子」雖然外表看起來正常甚至偏瘦，但體脂率超標，隱藏著與肥胖者一樣的代謝風險...
「瘦胖子」雖然外表看起來正常甚至偏瘦，但體脂率超標，隱藏著與肥胖者一樣的代謝風險。(圖／123RF)

一名45歲金融業女主管，BMI為20，在標準範圍內，但健檢報告的三酸甘油脂出現紅字。進一步測量後發現，體脂率高達35%，且有中度脂肪肝，糖化血色素和胰島素阻抗偏高，屬於糖尿病高風險族群。醫師警告，看起來不胖，BMI也正常，但體脂卻過高的「瘦胖子」，心血管死亡風險比肥胖者高52%。

台灣減重專科醫師陳威龍表示，「瘦胖子」的健康風險超乎想像，雖然外表看起來正常甚至偏瘦，卻隱藏著與肥胖者一樣的代謝風險，包括高血脂、胰島素抗性。且因內臟脂肪多，容易有脂肪肝及慢性發炎問題，更要小心糖尿病找上門。

陳威龍表示，全球約有45%的人屬於「瘦胖子」（Metabolically Obese Normal Weight，代謝性肥胖但體重正常）。這類族群雖然BMI介於18.5至24.9的正常範圍，但體脂率偏高，男性＞25%、女性>30%，容易合併血糖、血脂、血壓等代謝指標異常，因而增加罹患慢性病的風險。

根據美國醫學會期刊（JAMA）期刊研究顯示，「瘦胖子」的心血管疾病死亡風險，比過重或肥胖者高出52%。「瘦胖子」因為長期運動量不夠、營養不均，罹患心血管疾病死亡風險隨著年紀增加；50到64歲的風險是20到34歲的三倍，65歲以上甚至高達四倍。

肥胖者因體態明顯，比較容易警覺健康問題，進而尋求治療、進行體重控制。而「瘦胖子」族群普遍有腹部脂肪堆積、肌肉量不足的特徵，但因為體重正常而低估健康風險。陳威龍說，多數「瘦胖子」無察覺身體慢性發炎、免疫力下降，容易疲勞、生病，直到罹患糖尿病、心血管疾病才驚覺嚴重性。

「瘦胖子」的成因跟飲食失調、壓力過大、運動量不足有關，這些因素都會增加內臟脂肪。另外，運動量不足易導致肌肉流失和退化，影響新陳代謝中的蛋白質儲存、血糖調整，當血糖波動不穩定時，恐加速糖尿病惡化。

如何擺脫瘦胖子？陳威龍提醒，這4招可以降低內臟脂肪。

1.均衡飲食：減少精緻糖與加工食品攝取，多選用原型食物並採用「211餐盤法」均衡飲食，幫助穩定血糖。

2.運動習慣：進行快走、游泳有氧運動，可促進新陳代謝；重訓、深蹲阻力訓練可增加肌肉量，提升胰島素敏感度。

3.充足睡眠：維持規律就寢作息，每晚睡滿6至8小時，有助於穩定荷爾蒙分泌。

4.健康檢查：定期監測血糖、血脂、血壓等代謝數值，建議檢測胰島素阻抗數值，及早發現潛在三高風險。

心血管疾病 糖尿病

上一則

養生／養肝排毒 多吃綠色蔬菜

下一則

養生／瘦肚子、減內臟脂肪 舉重效果特別好

延伸閱讀

四肢纖細肚子卻消不了 泡芙人少吃沒效

四肢纖細肚子卻消不了 泡芙人少吃沒效
脂肪肝「家庭化」醫：治療需藥物與減重雙管齊下

脂肪肝「家庭化」醫：治療需藥物與減重雙管齊下
男性心血管疾病風險35歲後飆升 4招控糖降壓預防

男性心血管疾病風險35歲後飆升 4招控糖降壓預防
常常喝珍奶…恐害兒少「健康胖」 醫：30歲前罹糖尿病風險高18倍

常常喝珍奶…恐害兒少「健康胖」 醫：30歲前罹糖尿病風險高18倍

熱門新聞

雇主匹配401(k)是多數勞工能獲得的最高保證回報，不要錯失這項福利。（圖／123RF）

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

2026-05-03 02:17
在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）

退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

2026-05-03 02:16
「盲婚試愛」製作方被控提供大量酒精、剝奪飲食與睡眠影響參加者的精神狀態；圖為劇照。（取材自IMDb）

娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

2026-05-03 14:51
最新研究發現，蘆薈可能藏有對抗阿茲海默症的潛在武器。（美聯社）

你知道嗎／蘆薈 或能對抗阿茲海默症

2026-05-03 02:09
豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）

封面故事／沒庭院沒時間？8種「微型綠蔬」室內就能種

2026-04-26 14:10
倫敦地鐵運作效率極高，十分可靠，支援直接刷信用卡或手機支付。（作者提供）

封面故事／倫敦遊食住行 處處有學問

2026-05-03 02:28

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程