養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

睡眠不足易增加心血管疾病發生，建議每天最好能睡足六至八小時。（圖／123RF）
睡眠不足易增加心血管疾病的發生，睡眠質量差是中風一大危險因子。究竟一天要睡多久才算夠？醫師說，每個年齡層所需要的睡眠時數不一樣，重點是「品質」，睡得好才能幫助大腦排除廢棄物質、讓身心完全休息，第二天才有精神體力維持工作生活所需，建議每天最好能睡飽六至八小時。

台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，人體順應生理時鐘，晚上活動力下降，會轉成副交感神經運作，要進入睡眠休息狀態，這時心跳會變慢，體溫和血壓也稍微下降。如果熬夜晚睡、失眠，會刺激交感神經再度反應，使血管收縮、增加血壓心跳，一旦出現睡眠問題，會提升高血壓風險，血壓失控會造成心臟病、腦中風等心血管疾病。

每天的最佳睡眠時間為六至八小時，林謂文建議，晚上10時入睡對心臟最好，不要超過半夜12時才睡，且應建立良好環境讓自己進入深度睡眠、消除生理疲勞。而睡太久也不行，研究顯示，平均每晚睡眠超過十小時的人，中風機率會變高。

醫師建議，民眾應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，標準值為130／80mmHg...
高血壓沒有明顯症狀，但會讓血管壁慢慢受損變形，甚至硬化、破裂。林謂文建議，民眾應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，連續「7」天量測、每天早晚共「2」次、每次量「2」次取平均值，標準值為130／80mmHg。

只要一失眠，血壓就不易控制，林謂文說，有些人早上就醫，血壓異常原因是「前一天睡不好」反映在數值上。早晚血壓變化也會影響用藥，經評估開立長效降壓藥物或睡前加用降壓藥。

如何預防高血壓？林謂文說，日常飲食除了減少鈉的攝取量，應增加高鉀蔬果、高膳食纖維、含單元不飽和脂肪酸的食物，「得舒飲食」非常適合高血壓患者，強調全穀雜糧、豐富蔬果，補充鉀、鈣、鎂元素。

