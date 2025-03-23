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養生／大吃大喝後甩肉 來點「輕斷食」

鄒尚謙
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醫師提醒，減重必須循序漸進避免太過激進，最理想是「三個月減掉10%的體重」。 (圖／123RF)
醫師提醒，減重必須循序漸進避免太過激進，最理想是「三個月減掉10%的體重」。 (圖／123RF)

長假後許多人開始陷入減肥輪迴，營養師指出，「52輕斷食」減肥法相當適合假期後需要甩肉的民眾。

台灣中醫師楊宗翰表示，減肥要慢慢來，第一步先調整腸胃的健康、促進蠕動，可透過食用山楂、麥芽等中藥材，幫助澱粉、蛋白質等食物消化。

減肥太激進 體重易反彈

肥胖分「實症」與「虛症」，楊宗翰說，身體肌肉較為結實、聲音宏亮、容易上火者，屬於「實症」肥胖的人，臨床上會以消炎方式，搭配瀉下的藥方，將體內多餘的營養排除，也增加基礎代謝率的成分，同時控制食欲，就能有效控制體重。

若外型看起來白白胖胖，肉摸起來比較軟，則屬於「虛症」肥胖的人，會採用較為溫和的藥方，例如茯苓、陳皮、半夏等健脾利濕的藥材，幫助身體排濕氣，增加腸胃對水分的代謝，達到減重的效果。

楊宗翰提醒，減重得循序漸進，避免太過激進的減重方式，容易導致體重反彈，或是過度減重，造成身體的負擔，最理想狀態是「三個月減掉10%的體重」。

想要減肥，飲食是絕對的主角，台灣營養師劉怡里提出「52輕斷食」減肥法，也就是一周的5天上班日其中一天，以及周休2日再選擇一天，這2天飲食控制熱量攝取在500至800大卡之間，其他日子則依照日常建議的熱量攝取；第二周開始回到飲食控制的減重方式即可。

喝酒像喝油 熱量非常高

劉怡里說，即使在平日，現代人的飲食也相當豐盛，經常聚餐吃吃喝喝，主要熱量都來自於「零食」和「酒精」，而喝酒就像喝油，產生的熱量相當高，因此要甩開油脂，可以透過「52輕斷食」來平衡前一周額外攝取的熱量。

減肥期間，晚上若真的太餓，劉怡里建議，可喝240cc的低脂牛奶或無糖豆漿等，餓到睡不著時，可再搭配一湯匙的堅果；早上10時和下午3時可以吃水果替代零食，選擇芭樂、蘋果、水梨、奇異果、柑橘類等低GI的水果，每份100克為限。

要甩肉的人，可嘗試「52輕斷食」減肥法。(圖／123RF)
要甩肉的人，可嘗試「52輕斷食」減肥法。(圖／123RF)

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