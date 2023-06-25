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料理功夫／肉末炒馬鈴薯

劉若華
肉末炒馬鈴薯
肉末炒馬鈴薯

土豆、洋芋、薯仔是華人較常使用的馬鈴薯別稱，由於美國是盛產國，價錢便宜，而且美味又經飽。

此款馬鈴薯料理沒有繁雜的作法，但從生硬翻炒至鬆軟需要一些時間，不過許多美食就是經過和耐心與時間換取來的。「肉末馬鈴薯」鬆軟香甜微辣，色澤又美，一上桌，四面八方都道好。

材料：

豬絞肉150公克、米酒1大匙、大型馬鈴薯2顆、蔥2根、蠔油2大匙、紅油辣椒醬1大匙、鹽和鰹魚粉少許。

作法：

1.把馬鈴薯去皮切適口大小之塊狀；蔥白、蔥綠分開切成蔥花。

2.炒鍋淋入油加熱，放入豬絞肉以中大火炒至轉白，炒時淋入米酒，出鍋備用。

3.將馬鈴薯塊放入原炒鍋，以剩餘的底油開中火翻炒至收油，再轉中小火乾烙直到馬鈴薯塊稍微鬆軟，且外層呈金黃色。

4.把炒熟的豬絞肉回鍋，再加入白蔥花、蠔油、紅油辣椒醬、鹽和鰹魚粉，續以中小火翻炒均勻，熄火。

5.加入綠蔥花翻拌均勻，出鍋。

小叮嚀：

1.只要刷洗乾淨，馬鈴薯皮可以保留，唯成品口感較不綿密細緻。

2.翻炒時火力勿大，如此馬鈴薯塊裡、外的熟度與口感方能較為一致。

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