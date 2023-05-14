料理功夫／清冰箱料理(下)

氣炸香蒜奶油吐司條

面對冰箱多餘或用剩的食材常常毫無頭緒嗎？其實每種食材都有無限的可能性，因此烹飪可以隨心所欲的發揮，低調樸實或繽紛華麗，任您變換組合。由這個角度看，烹飪可以是一種生活樂趣。總之，食材都是農民辛苦勞動後的結晶，只要新鮮，便該好好再利用，創造更多的幸福美味！

氣炸香蒜奶油吐司條

材料：

奶油1/2條(4大匙)、蒜3瓣、洋香菜(Parsley)8根、帕瑪森起司粉(Grated Parmesan Cheese)1/2大匙、鹽少許、冷凍白吐司4片。

氣炸香蒜奶油吐司條

作法：

1.預先將奶油置於室溫下軟化；蒜瓣磨成泥；洋香菜切細碎。

2.將奶油、蒜泥、洋香菜碎和起司粉調拌成香蒜奶油醬，嘗試味道，若不夠鹹，可再加點鹽。

3.將香蒜奶油醬塗抹於每片吐司的兩面，再將每片吐司切成4個粗條。

4.將吐司條分兩、三批排放在氣炸鍋的烤盆內，按下「烤」鍵，接著將烤溫設定於350℉（177℃），烤3～5分鐘至酥脆即成。

小叮嚀：

1.冷凍吐司堅硬，較容易將抹醬塗抹上去而不破相；冷凍吐司回溫也快。

2.含鹽奶油冷藏保存期較長，也有提味效果；使用無鹽奶油亦可，但需自行額外加入適量的鹽。

3.吐司排放於烤盆內勿過於緊密，會影響熱對流，導致成品無法達到預期的質地與口感，因此分批處理較佳。

4.烤製時，第一批需時較長，之後鍋子已處於高溫 ，故第二批及之後所需時間依序遞減，以筆者的三批為例，分別需時5分鐘、4分鐘、3分鐘，但仍須視氣炸鍋性能和吐司質地而定。

炒沙茶筍絲油菜苗

炒沙茶筍絲油菜苗

材料：

小辣椒1條、蒜3瓣、沙茶醬2茶匙、醃筍絲130公克、油菜苗2/3包、鹽適量。

炒沙茶筍絲油菜苗材料

作法：

1.小辣椒切斜片；蒜瓣切末；醃筍絲放入滾水中燙煮直至水呈黃色，撈出沖洗兩三次，瀝乾；油菜苗切段。

2.熱鍋熱油，以中小火略炒辣椒片、蒜末和沙茶醬。

3.加入醃筍絲、油菜苗和鹽，以中大火翻炒至油菜苗熟。

小叮嚀：

醃筍絲在料理前先經水煮，待水呈黃色即撈出沖洗與瀝乾，如此炒後仍會保有淡淡的甘酸香氣，但無苦澀味。

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