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每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

編譯周靜芝╱即時報導
每天食用2盎司杏仁，可顯著降低總膽固醇、LDL（低密度脂蛋白膽固醇）與腰圍。（取自123RF）
每天食用2盎司杏仁，可顯著降低總膽固醇、LDL（低密度脂蛋白膽固醇）與腰圍。（取自123RF）

堅果對健康有益，這點不讓人意外。根據「營養期刊」的一項新研究，每天以一小把這種堅果作為健康零食，有助於預防一種影響三分之一美國人的可怕症候群。

紐約郵報報導，代謝症候群（Metabolic syndrome）至少涉及以下其中三種疾病：高血壓、高血糖、高三酸甘油酯、低HDL（高密度脂蛋白膽固醇）以及腹部脂肪過多。患有代謝症候群者罹患2型糖尿病心臟病的風險更高，最近的研究甚至將此一症候群與失智、認知退化有關。

該研究主要作者、俄勒岡州立大學教授艾蜜莉·胡（Emily Ho）表示，證據顯示，與沒有此種疾病者相比，患有代謝症候群的人心臟病發作或中風的風險高三倍，死於冠狀動脈心臟病的風險高兩倍。

不良飲食與缺乏運動會導致代謝症候群的發生，腸道健康和慢性發炎也可能發生作用。幸運的是，研究發現，每天食用2盎司杏仁（約45顆）可顯著降低總膽固醇、LDL（低密度脂蛋白膽固醇）與腰圍。

在一項為期12周的臨床試驗中，研究人員分析了兩組35至60歲代謝症候群患者的數據；一組每天攝取相當於320卡路里的杏仁，另一組則攝取相當於320卡路里的餅乾。

血液檢測顯示，攝取杏仁者的維生素E水平明顯更高，這種抗氧化劑能緩解發炎，並提供心臟、神經與肌肉健康；杏仁組的腸道發炎也有所減輕，因為平衡的微生物群對整體與長期健康十分重要。

研究共同作者羅拉·畢佛（Laura Beaver）表示，杏仁有益腸道健康的理由有很多。除了維生素E，它還含有多元與單元不飽和脂肪酸、纖維質、多酚、生物素、銅、鉀和鎂。她說，對於杏仁營養的全面評估仍在進行中，但他們觀察到的膽固醇水平變化顯示，每天食用杏仁作為零食者體內發生了代謝轉變。

該研究結果與此前多項研究一致，均強調了杏仁對健康的益處。2023年的一項研究發現，每天食用一把堅果可將心臟病風險降低達25%。

一些研究顯示，杏仁有助於抗老除皺，因為1盎司杏仁便提供了維生素E每日推薦攝取量約50%。西班牙的一項研究也指出，每天食用30克堅果有助降低成人得憂鬱症風險。

心臟病 中風 糖尿病

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