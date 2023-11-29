創造全家珍貴回憶 打造一個快樂廚房

圖為放上一座古董小檯燈的廚房角落。（美聯社）

廚房不僅是家庭的烹飪空間，往往還扮演了家庭的核心角色；這裡呈現出的景象，除了用餐時的混亂、一些睡前吃的點心，還是留下許多節日歡樂回憶的地方。

蘇菲·唐納森（Sophie Donelson）在新書「不平凡的廚房」（Uncommon Kitchens，暫譯）中寫道，許多人都會回憶成長時家裡的廚房；它並不完美，也不新穎或時尚 ，但卻是家人交談、烹煮食物、展開每天生活的地方。唐納森與其他設計專家表示，只要適當運用色彩、圖案和裝飾，每個人都能打造出一個充滿快樂的廚房。以下是幾個值得參考的點子：

唐納森建議，廚房應有多種照明，例如頂燈以及櫥櫃下方暖色調的LED燈條。唐納森在書中提到，在情況許可下，許多人也會在裝潢時選擇增加或恢復窗戶，來取代瓷磚後擋板。

她指出，也許你並不需要配有高腳凳的整套廚房中島；一張任何大小的桌子配上椅子，都可以是更愜意的安排，同時也是個合適的工作空間。

明尼亞波里斯的設計師潘菲爾德（Lucy Penfield）在烘焙區的門塗上粉紅漆，在廚房吧台加上幾張明亮的橘色椅凳；並在儲物的小木屋內，添置了造型可愛、艷黃的Smeg復古冰箱，拿來存放啤酒。她說，色彩能為空間營造氛圍，引發人們交談。

美聯社報導，有孩子的家庭可在儲藏室設置低矮的儲物箱，方便存放零食。喜歡收藏食譜 的人，可將它們放在顯眼的地方，方便取用外，還能妝點出溫馨的氛圍。

如果需要經常招待客人，可設置一個獨立的咖啡 沖泡區、一個可以在烹飪前擺放所有配料的備餐台、一個專門的烘焙準備區。