研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

記者林琮恩／台北即時報導
開業生殖醫學科醫師李日升表示，瘦瘦針藥物機轉為調節食慾與血糖，現有研究未直接顯示使用瘦瘦針會影響卵巢功能或卵子品質，但短時間內體重下降過快，恐導致月經周期改變，或造成排卵延遲，不利於掌握懷孕時機。（宜蘊醫療提供）
「瘦瘦針」近來是熱門話題。生殖醫師觀察，許多受多囊卵巢症候群或肥胖症困擾的備孕女性，也會利用瘦瘦針控制體重，盼提升受孕機率，但這類藥物會延緩「胃排空」，婦女應在取卵或植入手術前，停藥1至2個月，否則恐增加手術麻醉過程中，嘔吐與吸入性肺炎，甚至窒息風險，且體重下降過快，反而不利懷孕時機掌握。

開業生殖醫學科醫師李日升說，一項國際研究結果顯示，使用瘦瘦針孕婦活產率僅67%，低於過重孕婦活產率72%，及糖尿病孕婦活產率81%，顯示減重雖是提升生育率手段之一，「但瘦瘦針並非萬靈丹」，應有專業醫師指導，且即使選擇使用瘦瘦針，在體重達到備孕標準，進入生殖醫學療程之前，應及時停藥，回歸規律運動與營養調整，才能在健康代謝狀態下，安全迎接新生命。

李日升表示，瘦瘦針藥物機轉為調節食慾與血糖，現有研究未直接顯示使用瘦瘦針會影響卵巢功能或卵子品質，但短時間內體重下降過快，恐導致月經周期改變，或造成排卵延遲，不利於掌握懷孕時機，且對於準備懷孕女性而言，體態控制重點並非減重藥物本身，而是身體是否已經回到穩定、適合懷孕的狀態。

「瘦瘦針在生殖治療中潛藏危機。」李日升表示，婦女體重、代謝與荷爾蒙趨於平衡後，再進行凍卵或試管療程，成功率與安全性都較理想，瘦瘦針等GLP-1類型藥物，除短期抑制食慾，還會延緩胃部排空速度，取卵手術需進行麻醉，患者胃部食物殘留過多，麻醉時易造成逆流，引發嚴重吸入性肺炎，甚至窒息，建議取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥1至2個月，讓藥物充分代謝。

李日生說，除為了麻醉安全，停用瘦瘦針也可讓身體代謝與荷爾蒙回歸穩定，基於優生學考量，懷孕期間應全面停用減重藥物，不過，即使在瘦瘦針施打期間，發現意外懷孕，婦女也不必過度焦慮，一項歐洲研究顯示，懷孕初期使用瘦瘦針孕婦，畸形胎兒風險並未大幅增加，但該研究樣本數有限，建議使用瘦瘦針的孕婦，應立即停藥並諮詢生殖科、婦產科醫師，安排後續追蹤。

開業生殖醫學科醫師李日升指出，一項國際研究結果顯示，使用瘦瘦針孕婦活產率僅67%，低於過重孕婦活產率72%，及糖尿病孕婦活產率81%。（宜蘊醫療提供）

