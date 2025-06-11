50歲上班族愛吃也愛動 突「上腹部悶痛」竟是心梗前兆

樂生醫院家醫科醫師葉倩妤表示，心臟病所造成的腹部不適，常發生在上腹部與下胸口位置，若病人同時有胃病及心臟病很容易忽略心臟病，不可不慎。（樂生醫院提供）

一名剛滿50歲的上班族男子熱愛美食也勤於運動維持健康，近來常感到上腹部悶痛，做胃鏡卻查不出原因，結果至衛福部樂生醫院健檢中心檢查，竟發現是冠狀動脈阻塞。樂生醫院家醫科醫師葉倩妤表示，上腹痛是缺氧性心臟病 的非典型症狀，若消化系統查無異常，建議盡速就醫檢查心血管問題。

樂生醫院指出，冠狀動脈是供應心臟肌肉氧氣和營養的動脈，一旦發生狹窄或阻塞，導致心臟肌肉缺氧，可能引發心絞痛、心肌梗塞等疾病，嚴重時可能導致猝死；冠狀動脈心臟病常見症狀為胸悶、胸痛或喘不過氣，但也有近2成機率可能出現上腹部、前下頸部不適的「非典型」症狀。

樂生醫院表示，高齡者、三高 、抽菸喝酒及肥胖者為冠狀動脈心臟病的高危險群，該男50歲仍維持每周健身2到3次，每次30分鐘到1小時，以維持身體健康，沒想到疾病竟也找上門，好在他具備病識感，及早健檢並接受心臟電腦斷層血管攝影（CTA）檢查，發現冠狀動脈已有阻塞現象，轉診心臟科進一步處置，避免更嚴重的心血管疾病 風險。

心臟電腦斷層血管攝影（Coronary CT Angiography）是一項非侵入性的影像檢查，利用高速電腦斷層掃描，搭配對比劑注射，清楚描繪心臟冠狀動脈血管的狀況，能有效早期發現血管狹窄、阻塞或鈣化等變化。此檢查特別適用於有胸悶、胸痛等不明原因症狀，或有家族病史、三高問題、生活壓力大者作為心血管風險篩檢。

樂生醫院家醫科醫師葉倩妤表示，心臟病所造成的腹部不適，常發生在上腹部與下胸口位置，與一般胃痛的位置接近，若病人同時有胃病及心臟病很容易忽略心臟病，不可不慎。